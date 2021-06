Fête de la musique 2021 : notre sélection de huit concerts à ne pas manquer à Paris

Pour cette 40e édition, la Fête de la Musique doit s'adapter à des restrictions, même si celles-ci ont été assouplies. Plus de couvre-feu à 23h mais une obligation du port du masque lors des attroupements et l'interdiction de regroupements à plus de dix personnes dans l'espace public. Le chef du gouvernement a averti le 16 juin que les concerts sauvages suscitant des "attroupements sur la voie publique" ne seront pas acceptés. En revanche les "mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles", a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur franceinfo jeudi 17 juin.

S'il n'y a donc pas d'artistes sur les trottoirs et les places de la ville, plusieurs lieux d'exception accueillent chanteurs et musiciens. Découvrez notre sélection de sorties musicales.

Un concert à Roland-Garros avec des stars des années 80

Un court mythique pour accueillir des légendes de la musique !



Le stade #RolandGarros reçoit pour la première fois la Fête de la Musique, présentée par Garou et Laury Thilleman sur France 2.



️ Billetterie https://t.co/mtkFIvOgPj pic.twitter.com/ohN6CRNLGF — Roland-Garros (@rolandgarros) June 15, 2021

Avec plus de quarante artistes et une centaine de chansons, le concert sur le célèbre court Philippe-Chatrier promet de faire danser les Parisiens. Les 4000 spectateurs attendus pourront se déhancher sur des morceaux de pop française actuelle mais aussi sur des tubes des années 80. Au programme : Texas, Vianney, Patrick Bruel, Clara Luciani, Pascal Obispo, Eddy de Pretto ou encore Gilbert Montagné et Jean-Pierre Mader. La soirée battra son plein de 19 à 22h et sera présentée par Garou et Laury Thilleman. Diffusé sur France 2 en direct, le show sera complété par une scénographie signée Kamel Ouali.

Roland-Garros, 2 Avenue Gordon Bennett 75016 Paris, à partir de 19h, entrée gratuite sur réservation

L’impératrice et Thomas Pourquery aux arènes de Lutèce

On vous avait bien dit qu'on verrait les choses en grand ! @petedoherty se joindra à nous le 21 juin aux Arènes de Lutèce afin de célébrer la Fête de la Musique de la meilleure manière qui soit : un concert d'anthologie #FIP50 #FeteDeLaMusique pic.twitter.com/WXJhkaz9nX — FIP (@fipradio) June 15, 2021

La musique s’invite aussi dans l'amphithéâtre gallo-romain du 5e arrondissement, construit au Ier siècle. Pas de combats de gladiateurs ou de tragédies antiques programmés mais plutôt une série de concerts très éclectique : le sextet électro pop français L’impératrice, le groupe londonien Morcheeba ainsi que le chanteur et saxophoniste Thomas de Pourquery seront de la partie. La radio Fip, organisatrice de l'événement, a même annoncé dernièrement la présence du rocker Pete Doherty pour ce show enflammé.

Arènes de Lutèce, 49 Rue Monge 75005 Paris, à partir de 18h, entrée gratuite sur réservation

Soirée pop française et anglaise à l’Olympia

Comme chaque année pour la Fête de la Musique, l’Olympia, en partenariat avec France Inter, ouvre ses portes au public pour une soirée de concerts gratuits. Après y avoir participé en 2018, Eddy de Pretto est de retour sur la scène mythique du 28 boulevard des Capucines pour présenter son nouvel album À tous les batard. A ses côtés d’autres artistes triés sur le volet : Clara Luciani, La Femme, Feu ! Chatterton ou encore le groupe britannique London Grammar.

L'Olympia, 28 Boulevard des Capucines 75009 Paris, à partir de 20h, entrée gratuite sur réservation

Un moment intimiste avec Peter von Poehl dans le jardin de l’Institut suédois

Connu pour sa chanson mélancolique The story of the impossible - thème musical principal des films L’arnacoeur et Hippocrate - l’auteur, compositeur et interprète Peter von Poehl s’installe dans le jardin de l’Institut suédois pour un concert doux et poétique. Il viendra présenter son nouvel et cinquième album, Memories from Saint-Forget, inspiré par un petit village du même nom dans les Yvelines, où il a été confiné avec sa famille. Un concert d’exception au coeur du Marais, dans l’unique centre culturel que possède la Suède à l’étranger.

Institut Suédois, 11 Rue Payenne 75003 Paris, une session à 19h et à 21h, entrée libre

La scène classique française donne rendez-vous à Matignon

Et si vous passiez votre soirée en compagnie du Premier ministre ? L’Hôtel de Matignon propose justement un ensemble d'incontournables artistes à venir écouter dans sa cour d'honneur : Bertrand Chamayou (piano), Adélaïde Ferrière (percussions) ainsi que les nouveaux talents de la scène française tels que Marie-Laure Garnier (soprano, révélation lyrique des Victoires de la musique classique 2021), ou encore le quatuor Astor (issu du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris). Pour ceux qui préfèrent le jazz, Noëmi Waysfeld donnera également un concert et sera accompagnée de la bandonéoniste Louise Jallu, nominée aux Victoires du Jazz 2021 dans la catégorie "Révélation".

Hotel de Matignon, 57 Rue de Varenne 75007 Paris, à partir de 19h30, entrée gratuite sur réservation

Une parenthèse jazz avec Laurent Courthaliac

Le Sunset Sunside Jazz club invite le public parisien à célébrer la musique aux côtés du pianiste Laurent Courthaliac et ses amis Dmitry Baevsky au saxophone, Alex Gilson à la basse et Rémi Vignolo à la batterie. Au programme de la soirée, plusieurs hommages seront rendus aux grands auteurs de standards de jazz comme le pianiste Monk, le saxophoniste Charlie Parker (le fameux Bird, pour les plus jeunes) ou encore le compositeur Duke Ellington. Le concert débutera à 19h et comprendra 3 set.

Sunset Sunside Jazz Club, 60 Rue des Lombards 75001 Paris, à partir de 19h, entrée libre

Un ciné-karaoké sur l'eau au bassin de la Villette

Vous êtes féru de comédie musicale et vous adorez la glace ? Dans ce cas, vous devez absolument vous rendre à la Villette pour participer à son premier ciné-karaoké sur l'eau. En partenariat avec un célèbre glacier, la Villette vous convie à bord d'un bateau pour regarder entre amis la version karaoké de Mamma Mia ! de Phyllida Lloyd. Après avoir chanté à plein poumon, des bateaux glaciers viendront vous rafraîchir avec une sélection de crèmes glacées. L'événement est gratuit mais sur réservation.

Bassin de la Villette, Rue Vincent Scotto 75019 Paris, entrée gratuite sur réservation

Ambiance afro-caribéenne sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Si la musique est mise à l’honneur le 21 juin, la danse le sera aussi à l’Hôtel de Ville de Paris. Dès 15h, les amoureux de zouk, de hip-hop et de kompa seront invités à s’ambiancer avec DJ Skety, DJ Loy G et DJ Momento jusqu’au bout de la nuit.

Place de l'Hôtel de ville 75004 Paris 4, à partir de 15h, entrée gratuite sur réservation