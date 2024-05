Direct Eurovision 2024 : le candidat néerlandais accusé de "comportement inapproprié" et exclu à quelques heures de la finale

Le candidat néerlandais, accusé de "comportement inapproprié", a été exclu à quelques heures de la finale de l'Eurovision, samedi 11 mai, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. La police suédoise a été saisie d'une plainte d'une membre de la production à l'encontre de Joost Klein après un "incident" en marge d'une des demi-finales du concours, jeudi, expliquent les organisateurs, qui précisent qu'aucun membre d'une autre délégation n'est impliqué. La police suédoise confirme à l'AFP avoir ouvert une enquête pour "intimidation". Samedi soir, ce sont donc 26 pays qui s'affronteront en chansons pour succéder à Loreen et son tube Tattoo, à Malmö (Suède), à partir de 21h10 sur France 2.

Le diffuseur néerlandais juge l'exclusion "disproportionnée". Sur son compte X consacré à l'Eurovision, l'audiovisuel public des Pays-Bas dit "prendre note" de l'exclusion de son candidat, mais se dit "choqué" par une sanction jugée "disproportionnée", sans apporter de précision sur l'incident évoqué par les organisateurs. Joost Klein avait déjà été suspendu vendredi.

La Croatie, l'Ukraine et la Suisse sont favoris. Le Croate Baby Lasagna a les faveurs des pronostics, grâce à sa chanson Rim Tim Tagi Dim (pour briller en société, sachez qu'il s'agit d'une danse folklorique mêlant techno, heavy metal et pop). Juste derrière, l'artiste suisse Nemo et sa chanson pop The Code pourrait offrir aux Helvètes leur première victoire depuis 1988 (la troisième au total). Les Ukrainiens d'Alyona Alyona et Jerry Heil dont le titre Teresa & Maria rappelle un peu le rap folklorique du Kalush Orchestra, victorieux en 2022, seront également en lice pour un podium.

La participation d'Israël, caillou dans la chaussure des organisateurs. Une pétition lancée dans les pays nordiques, des artistes qui menacent de claquer la porte du concours, une chanson réécrite plusieurs fois car évoquant trop explicitement l'attaque du 7 octobre... C'est peu dire que la présence de la délégation israélienne, emmenée par la chanteuse Eden Golan, suscite la controverse. Des manifestations d'opposants ont eu lieu toute la semaine. Israël avait même déconseillé à ses ressortissants de se rendre en Suède pour encourager leur chanteuse, mais la participation du pays n'a jamais été remise en cause par les organisateurs, qui arguent que la situation n'est pas comparable avec la Russie, exclue du grand raout de la chanson en 2022 après l'invasion de l'Ukraine.

La Suède, blasée de l'Eurovision ? C'est la septième fois que le pays, corecordman du nombre de victoires, accueille la compétition. Et entre les tensions géopolitiques et une certaine lassitude, la fièvre de l'Eurovision ne se fait pas trop sentir dans la ville de Malmö, théâtre du concours. Peut-être que l'hypothétique reformation du mythique groupe ABBA, à l'occasion des 50 ans de leur victoire (grâce au tube Waterloo) redonnera le sourire aux fans suédois. Quitte à ce que ça ne se fasse que par hologramme interposé, la solution qui tenait la corde face au refus de certains membres du groupe.