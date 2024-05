Eurovision 2024 : la Suisse s'impose avec la chanson "The Code" de Nemo, la France termine quatrième avec la chanson "Mon amour" de Slimane

L'artiste suisse Nemo a remporté la 68e édition du concours de l'Eurovision, qui se tenait samedi 11 mai à Malmö, en Suède. Après une semaine marquée par les polémiques et l'actualité au Proche-Orient, la musique a repris ses droits le temps d'une soirée, et c'est l'artiste non-binaire, âgé de 24 ans avec la chanson The Code, raconte sa difficile quête d'identité, qui s'est imposé. L'artiste a été plébiscité par le jury qui l'a crédité d'une large avance, et a rassemblé une part signiciative du vote du public pour résister à la remontée de ses rivaux. "J'espère que cette compétition pourra continuer à encourager la paix et la dignité pour chacun", a déclaré l'artiste de 24 ans qui a offert aux Helvètes une troisème victoire dans le concours.

Le concurrent français, Slimane, a réussi une belle performance, avec sa chanson Mon amour. Deuxième à l'issue du vote du jury, il n'a pas su séduire suffisamment le public dans un vote très polarisé pour conserver une place sur le podium. Cela demeure un des tous meilleurs résultats de la France au XXIe siècle, après la 2e place de Barbara Pravi en 2021.

Eurovision 2024 : revivez la prestation de Slimane qui chante "Mon amour" sur la scène de Malmö "Mon amour" de Slimane (FRANCE 2)

Au classement final, la Suisse devance la Croatie et le chouchou du public Baby Lasagna, ainsi que l'Ukraine (3e) et Israël (5e) qui ont toutes deux bénéficié d'un fort soutien populaire.