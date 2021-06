Des concerts encadrés mais sans couvre-feu... Tout ce qu'il faut savoir sur la Fête de la musique 2021

Pour cette 40e édition, la Fête de la Musique se plie aux consignes sanitaires mais celles-ci ont été assouplies ces derniers jours. Plus de couvre-feu à 23h mais une obligation du port du masque lors des rassemblement organisés, les regroupements de plus de dix personnes sont interdits dans l'espace public, de même que les concerts amateurs de rue. En revanche les mini concerts dans les bars et les restaurants sont autorisés avec une jauge de 50% à l'intérieur et 100% en terrasse.

Des concerts dans les lieux publics autorisés

Pour participer à la fête, il faudra donc vous rendre dans un établissement recevant du public (ERP) ou dans un lieu ouvert au public tels que les salles des fêtes ou les salles polyvalentes, les salles de musique, les théâtres, les cinémas, les opéras ou encore les auditoriums.

Prévoyez d'être en avance car les lieux autorisés, qu'ils soient en extérieur ou en intérieur, ne pourront accueillir du public qu'à hauteur de 65% de leur jauge et dans la limite de 5 000 personnes. Aux abords et à l'intérieur du lieu, l'organisation de la circulation du public devra permettre d'éviter au maximum de croiser les autres spectateurs et de respecter la distanciation physique.

Des concerts assis

Seuls les concerts, qu'ils soient en plein air ou à l'intérieur, où les spectateurs disposent de places assises seront autorisés, afin de faciliter la bonne circulation du public et d'éviter des attroupements et le non-respect de la distanciation physique.

Mini concerts dans les bars et les restaurants

Les concerts spontanés dans la rue sont interdits, mais "les mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles" a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur franceinfo le jeudi 17 juin. Le protocole est donc assoupli par rapport à ce qui était envisagé. Il prévoyait des concerts uniquement en extérieur.

Une fête à l'Elysée

Le Président de la République Emmanuel Macron avait pris l'habitude d'ouvrir l'Elysée aux artistes pour la fête de la musique, une tradition à laquelle il avait toutefois dérogé en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Emmanuel Macron a indiqué jeudi 17 juin qu'un concert se tiendrait à l'Elysée, à l'occasion de la fête de la musique avec "de la musique électro, des DJ" et en citant Jean-Michel Jarre et Cerrone. "Je vous confirme qu'il y aura - respectant les règles décidées par ailleurs, avec les contraintes sanitaires de jauge, de distance, assis - un concert", a répondu le chef de l'Etat à une question d'un journaliste.

Le pass sanitaire exigé pour tout concert de plus de 1 000 personnes

Si vous comptez vous rendre dans un lieu ouvert au public ou un ERP accueillant plus de 1 000 personnes, munissez-vous de votre pass sanitaire. Il vous sera demandé à l'entrée.

Disponible via l'application TousAntiCovid, il regroupe vos résultats de test ou votre certificat de vaccination qui doit présenter une vaccination complète, soit deux semaines après la deuxième injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna et AstraZeneca), quatre semaines après l'injection pour les vaccins à une seule dose (Johnson & Johnson) ou encore deux semaines après l'unique injection pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19.

Pas de couvre feu

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 16 juin la fin du couvre-feu à 23 heures à partir du dimanche 20 juin, avec dix jours d'avance sur le calendrier.