Une Fête de la musique aura bien lieu à l'Elysée, annonce Emmanuel Macron

Le Président de la République Emmanuel Macron a indiqué jeudi 17 juin qu'un concert se tiendrait à l'Elysée, à l'occasion de la fête de la musique, le 21 juin avec "de la musique électro, des DJ" et en citant Jean-Michel Jarre et Cerrone.

"Je vous confirme qu'il y aura - respectant les règles décidées par ailleurs, avec les contraintes sanitaires de jauge, de distance, assis - un concert", a répondu le chef de l'Etat à une question d'un journaliste en marge d'un déplacement dans l'Aisne.

Une fête de la musique encadrée

Pour cette 40e édition, la Fête de la Musique doit s'adapter à des restrictions, même si celles-ci ont été assouplies. Plus de couvre-feu à 23h mais une obligation du port du masque lors des attroupements et l'interdiction de regroupements à plus de dix personnes dans l'espace public. Le chef du gouvernement a averti le 16 juin que les concerts sauvages suscitant des "attroupements sur la voie publique" ne seront pas acceptés.

En revanche les "mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles", a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur franceinfo jeudi 17 juin.

Discussion avec les représentants des discothèques

Le président de la République a, par ailleurs, indiqué qu'il recevrait le même jour les représentants des gérants de discothèques, dont les établissements sont fermés sans date de réouverture prévue.

"Il faut être très vigilant : si on rouvre tout, tout de suite, le risque, c'est que le virus re-circule et qu'on revienne en arrière", a-t-il ajouté, en affirmant que "des discussions sont en cours".

