Fête de la musique : "Les mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles", annonce Roselyne Bachelot

La ministre de la Culture était l'invitée de franceinfo jeudi soir et a donné des détails sur le protocole sanitaire.

"Les mini concerts dans les bars et les restaurants seront possibles" lors de la fête de la musique le lundi 21 juin, a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur franceinfo jeudi 17 juin. Le protocole est donc assoupli par rapport à ce qui était envisagé. Il prévoyait des concerts uniquement en extérieur. Pour le reste, le schéma proposé reste valable, a précisé la ministre : le port du masque reste recommandé dehors lors des attroupements et il est interdit de se regrouper à plus de dix personnes dans l'espace public.

En outre, les Français profiteront d'une fête de la musique sans couvre-feu puisque la limite de 23 heures aura été levée la veille, comme l'a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, mercredi.

Le chef du gouvernement a toutefois averti que les concerts sauvages suscitant des "attroupements sur la voie publique" ne seront pas acceptés. Si vous comptez vous rendre dans un lieu ouvert au public ou un ERP accueillant plus de 1 000 personnes le 21 juin, n'oubliez pas de vous munir de votre pass sanitaire. Il vous sera demandé à l'entrée.