"Happy", "Gangnam Style", "Chandelier"… Voici votre top 10 des meilleures chansons de la décennie

Vous avez été plus de 7 000 à participer au sondage de franceinfo sur les meilleures chansons de la décennie. Voici les résultats.

Vous cherchiez la playlist de la décennie pour ambiancer votre réveillon du jour de l'An ? Il suffisait de demander. Pour savoir quelles chansons ont marqué les années 2010-2019, franceinfo a lancé un grand sondage en ligne. Et vous avez été plus de 7 000 à voter pour désigner les titres qui ont le plus compté pour vous durant cette décade. Si trois morceaux écrits, produits ou interprétés par des Français figurent dans ce classement, ils sont tous chantés en anglais. Et les gagnants sont…

10 "Gangnam Style", de Psy (2012)

Sorti pendant l'été 2012, Gangnam Style est un tube surprise signé par le Coréen Psy. Le clip qui l'accompagne, dans lequel le chanteur, de son vrai nom Park Jae-sang, parodie la vie des riches habitants du quartier de Gangnam, à Séoul (Corée du Sud), a été propulsé en quelques mois vidéo la plus regardée sur YouTube. Aujourd'hui, elle affiche plus de 3,5 milliards de vues.

Sa chorégraphie aussi sautillante qu'absurde est devenue si populaire que même Ban Ki-moon, à l'époque secrétaire général des Nations unies, s'est prêté à une petite démonstration.

9 "Nightcall", de Kavinsky (2010)

Le plus vieux titre de ce top 10 est un morceau électronique signé du Français Kavinsky. Produit par le duo Daft Punk et interprété par la chanteuse Lovefoxxx, du groupe brésilien Cansei de Ser Sexy (CSS), il a été popularisé dans le monde entier par le film Drive avec Ryan Gosling, sorti en 2011. Le morceau a ensuite eu une seconde vie en 2013 grâce à la très belle reprise réalisée par London Grammar.

8 "Come", de Jain (2015)

La jeune chanteuse toulousaine a fait danser toute la planète avec ce morceau sorti au printemps 2015. Ecrit et composé sept ans plus tôt alors qu'elle n'a que 16 ans, Come sera ensuite retravaillé et produit par le chanteur Yodelice pour lui donner la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. A l'étranger, la chanson a été choisie par la chaîne de télévision polonaise Polsat pour devenir son jingle. Sur YouTube, le clip qui l'accompagne a été visionné près de 109 millions de fois.

7 "Shape of You", d'Ed Sheeran (2017)

Sorti au début de l'année 2017, Shape of You a été composé au départ pour la chanteuse Rihanna, comme l'a révélé Ed Sheeran dans une interview donnée à BBC Radio 1, rapportée par le site Billboard (en anglais). Grâce à ce tube planétaire, le Britannique est devenu le chanteur qui a vendu le plus de disques en 2017, devant Drake. En France, les ventes et le streaming de ce single lui ont permis de décrocher un disque de diamant, équivalant à plus de 35 millions d'écoutes.

6 "Hello", d'Adele (2015)

Un des deux titres d'Adele à se retrouver dans ce classement, Hello est le morceau qui a marqué le retour de la chanteuse britannique en 2015 après quatre années d'absence. Le clip qui l'accompagne, réalisé par le Québécois Xavier Dolan, est la première vidéo à avoir atteint le milliard de vues sur YouTube. Pourtant sorti à la fin de l'année 2015, le titre s'est retrouvé numéro 1 des ventes de l'année. Grâce à ce morceau, Adele est l'artiste qui a vendu le plus de disques cette année-là.

5 "Happy", de Pharrell Williams (2013)

Initialement composé pour la bande originale du film Moi, moche et méchant 2, Happy est rapidement devenu un tube mondial. Pour sa promotion, un clip d'une durée de 24 heures dans lequel apparaissaient de nombreuses personnalités a été réalisé, ce qui a grandement contribué à sa popularité. Il a ensuite été largement parodié, et la chanson, reprise dans le monde entier, est devenue l'hymne de l'année 2014. Vous avez été 25% à la désigner parmi les meilleures chansons de la décennie.

4 "Rolling in the Deep", d'Adele (2010)

Vous pouviez voter pour deux chansons d'Adele et vous ne vous êtes pas privés. Mais c'est Rolling in the Deep qui a récolté le plus de suffrages et qui échoue au pied de ce podium de la décennie à quelques dizaines de voix près. Extrait de son deuxième album, 21, ce morceau sorti en France au début de l'année 2011 est le premier titre de la chanteuse britannique à s'être hissé en tête du Billboard américain. Rolling in the Deep a en outre offert à Adele le Grammy Award de la meilleure chanson en 2012.

3 "Chandelier", de Sia (2014)

Vous avez été près de 27% à désigner ce morceau de Sia comme l'un des meilleurs de la décennie. Premier extrait de 1000 Forms of Fear, son sixième album studio sorti en 2014, Chandelier est le plus gros succès de la chanteuse australienne à ce jour. Son clip, dans lequel on voit la jeune Américaine Maddie Ziegler danser, a également été particulièrement remarqué. Sia raconte qu'elle avait initialement écrit ce titre pour Rihanna ou Beyoncé, mais qu'elle a finalement décider de le chanter elle-même. Ironiquement, le HuffPo (en anglais) écrit que Chandelier était la meilleure chanson de Rihanna en 2014.

2 "Get Lucky", de Daft Punk feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers (2013)

C'est avec ce titre que le duo français Daft Punk a fait son grand retour en 2013, huit ans après son précédent album studio, Human After All. Réalisé en collaboration avec Pharrell Williams et Nile Rodgers (membre fondateur du groupe de disco-funk Chic), Get Lucky a immédiatement conquis le public. Sur Spotify, il est devenu le jour même de sa sortie "le morceau le plus demandé sur une journée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne" avant de devenir l'incontournable tube de l'été 2013. Vous avez d'ailleurs été près d'un tiers à le plébisciter.

Comme tous les tubes planétaires, ce morceau a été lui-aussi repris de nombreuses fois, de manière plus ou moins heureuse.

1 "Papaoutai", de Stromae (2013)

Vous êtes plus de 40% à avoir voté pour ce tube, extrait de Racine carrée, le second album de Stromae. Sorti le 13 mai 2013, Papaoutai s'est hissé en moins de trois mois en tête des ventes de singles en France, détrônant au passage le Blurred Lines de Robin Thicke (qui n'apparaît d'ailleurs pas dans votre top 10). Le clip, réalisé par Raf Reyntjens et chorégraphié par Marion Motin, est aujourd'hui la vidéo francophone la plus vue au monde sur YouTube avec plus de 670 millions de vues.

Les paroles de la chanson sont une déclaration à un père absent, situation qu'a connue le chanteur, de son vrai nom Paul Van Haver, fils d'un Rwandais massacré lors du génocide des Tutsis en 1994. Depuis plus de deux ans, Stromae a choisi de mettre ses activités de chanteur entre parenthèses, comme il s'en est expliqué à Laurent Delahousse au printemps dernier.