SONDAGE. Votez pour désigner les dix meilleures chansons de la décennie

A l'orée de 2020, franceinfo vous propose de réaliser le top 10 des morceaux qui ont marqué la période 2010-2019.

Hello, d'Adele ? Happy, de Pharrell Williams ? J'en parlerai au diable, de Johnny Hallyday ? Get Lucky, des Daft Punk ? Pour marquer la fin de la décennie 2010-2019, franceinfo vous propose de réaliser le top 10 des meilleures chansons de la décennie écoulée. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons présélectionné 100 morceaux que vous avez forcément fredonnés ou entendus en boucle pendant ces dix dernières années. Chaque titre est présenté accompagné d'un lien vers la vidéo YouTube correspondante, afin que vous puissiez vous remémorer facilement certains morceaux. A vous désormais de voter. Attention, vous ne pouvez pas cocher plus de dix titres (le fond du sondage se teintera en rouge si vous dépassez cette limite).

La clôture des votes est fixée au jeudi 12 décembre à minuit, et les résultats seront communiqués juste avant le passage dans cette nouvelle décennie.