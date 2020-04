Coronavirus : Soprano, Jane Birkin, Thomas Dutronc... retrouvez en vidéo les émouvantes chansons hommage aux personnels soignants

Composées, interprétées ou réinterprétées, toutes ces chansons ont été publiées par les artistes français en hommage aux personnels soignants qui luttent contre le coronavirus.

Après Jean-Jacques Goldman et Calojero, de nombreux artistes ont prêté leurs voix ou composé des chansons qu'ils ont partagées en ligne, depuis leur lieu de confinement, en soutien et en hommage aux personnels soignants et à tous ceux qui sont en première ligne pour lutter contre le coronavirus.

Thomas Dutronc : "L'infirmière dans le mauvais temps"

Le chanteur et guitariste Thomas Dutronc a rendu hommage aux infirmières avec une reprise de la chanson de Brassens Le Petit Cheval, tirée d'un poème de Paul Fort. "L'infirmière dans le mauvais temps, qu'elle avait du du courage / L'infirmière dans le mauvais temps tous derrière, tous derrière", entonne Thomas Dutronc accompagné par sa guitare. La chanson a été diffusée sur les antennes de France Bleu le 30 mars.

Jane Birkin : Une "Javanaise" pour les soignants

La chanteuse et comédienne Jane Birkin fait cadeau sur sa page Facebook de la chanson, La Javanaise, écrite par Serge Gainsbourg, qu'elle fredonne à cappella depuis son confinement (écoutez-là, chair de poule assurée). Elle termine en adressant un message de remerciement à tous les personnels soignants.

Calogero : "On fait comme si"

Il a été le premier à avoir chanté pour les soignants, Calogero, avec sa composition On fait comme si, mis en ligne sur les plateformes jeudi dernier 23 mars. Les recettes sont reversées à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Jean-Jacques Goldman : reprise de "Il changeait la vie"

Avec cette chanson, une reprise de son titre Il changeait la vie, Jean-Jacques Goldman a repris le micro, pour rendre hommage aux travailleurs "qui ont mille raisons de rester confinés", citant, parmi d'autres, les "docteurs ou brancardiers, aide-soignants, infirmières, agents de sécurité".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Enfoirés (@enfoiresofficiel) le 23 Mars 2020 à 9 :31 PDT

Soprano : "A nos héros du quotidien"

Montée sur des images d'hôpital, sa chanson A nos héros du quotidien est accompagnée d'un message adressé aux personnels soignants, avec un petit mot aussi pour les professeurs, "qui nous aident à gérer les cours pour nos enfants".





Vanessa Paradis : "Je vous envoie cette tendresse"

"Dans vos nuits blanches, loin des caresses, il y a nos vies, merci pour tous". Vanessa Paradis a livré avec Samuel Benchetrit sur son compte Instagram une chanson adressée aux soignants.

Voir cette publication sur Instagram Vanessa et moi #personnelhospitalier Une publication partagée par Samuel Benchetrit (@samuel__benchetrit) le 26 Mars 2020 à 7 :57 PDT

Obispo, Lavoine et Pagny : "Pour les gens du secours"

Pascal Obispo, Marc Lavoine et Florent Pagny ont de leur côté uni leurs voix avec un titre inédit, Pour les gens du secours, afin de soutenir "toutes celles et tous ceux qui luttent pour notre santé". La chanson a été mise en ligne à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi 2 avril.Composition musicale de Pascal Obispo, sur des paroles de Marc Lavoine. Avec cette chanson, les trois artistes rendent hommage aux "gens du secours", "gardiens de la lumière", ceux qui "refusent de croire à la fatalité".

L'intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l'intégralité des droits d'auteurs seront reversés à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.

Patrick Bruel : "Ensemble avec nos héros"

Patrick Bruel, qui a confié à franceinfo ce jeudi 2 avril avoir été touché par le coronavirus, mais qu'il va bien, avait publié le 22 mars dernier une chanson pour rendre hommage lui aussi à ceux qu'il appelle "nos héros".

Mylène Farmer : reprise de "Maman a tort"

La chanteuse a quant à elle décidé de rendre son hommage avec une réinterprétation en dessin, de Maman a tort.