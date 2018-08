À New York, l'arrêt de métro "Franklin Street" transformé en l'honneur d'Aretha Franklin

La station de métro a été truffée de messages et inscriptions en hommage à la "reine de la soul".

"Aretha makes me feel like a natural woman." A New York, des fans de la chanteuse Aretha Franklin ont rendu un hommage personnel à la chanteuse disparue jeudi 16 août en redécorant la station "Franklin Street". De nombreux messages de soutien sont apparus dans les couloirs du métro ainsi que des inscriptions comme "R-E-S-P-E-C-T", un des titres phares de la chanteuse.

The Aretha Franklin Subway Tribute at Franklin Street Station [PHOTOS] https://t.co/s5ryX9GmKN pic.twitter.com/4tn32VLORq — Bowery Boogie (@boweryboogie) 15 août 2018

(Aretha) Franklin Street Station in Lower Manhattan pic.twitter.com/xKDo5DsZaU — Noel Calingasan (@nyclovesnyc) 16 août 2018

Cette station de métro, située dans le sud de Manhattan est dédiée en réalité à Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des Etats-Unis, précise le HuffPost. La légende américaine de la soul est morte jeudi à 76 ans, suscitant de nombreux hommages. La famille de l'artiste a indiqué qu'elle était morte à son domicile de Détroit (Michigan) à cause d'un cancer du pancréas.