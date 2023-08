À la plage, impossible d’oublier sa serviette de bain. Objet culte, il a su s'adapter à chaque époque.

Le mode d’emploi est universel : s’allonger dessus pour lézarder au soleil. Bien installer sa serviette, c’est toutefois une question de savoir-faire qui diffère selon chacun. C’est en 1871, dans une usine de l’entreprise Jalla, qu’est inventée la première serviette-éponge, à cause d’une erreur de tissage. Un fil mal tiré a fait une boucle, et finalement la serviette s’est avérée beaucoup plus absorbante. La baignade devient une activité de loisir au XXIe siècle, et c’est la mode du bronzage.

Des serviettes sous toutes les formes

Par la suite, la serviette envahit les plages, sous toutes les couleurs, et de toutes les formes. Depuis quelques années, une serviette a détrôné toutes les autres : la fouta. Importée de Tunisie, elle est en microfibres. "Elle n’accroche pas le sable, ça sèche beaucoup plus vite qu’une serviette de plage, on peut s’en servir de paréo, c’est très pratique", explique une vendeuse. Il existe également des serviettes XXL pour accueillir ses amis, ou d’autres qui laissent passer le sable.