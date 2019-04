VIDEO. La BD, cet outil de campagne pour simplifier l'Europe

De quoi buller. La tête de liste LREM pour les élections européennes, Nathalie Loiseau, a lancé une BD sur l'Europe le 17 avril, à quelques semaines du scrutin du 26 mai. Son ouvrage aborde les grands thèmes de la campagne comme les institutions, la crise grecque, le terrorisme, les pesticides, la concurrence européenne ou la conquête spatiale.

Mais la BD comme outil de communication politique, ce n'est pas nouveau ! "C'est un outil de sensibilisation relativement utilisé dans des domaines politiques mais pas forcément politiciens, explique Eric Dacheux, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Clermont II. L'institution politique qui l'utilise le plus, c'est l'Union européenne." Effectivement, la BD est un moyen de communication très prisé des institutions européennes, qui en ont déja publié deux : Face à l'urgence et Les eaux blessées.

En fait la BD est très utilisée par les Européens parce que c'est très facile à traduire. On a les images et peu de texte. Aussi, ça donne une image de proximité puisque la BD, on la tient dans les mains, par rapport à l'Europe qui parait si loin. Eric Dacheux, enseignant-chercheur à Clermont II à franceinfo

Par le passé, d'autres organisations politiques ont déjà fait appel à la BD pour communiquer. En interne, le Parti socialiste avait édité, dans les années 1970, une BD intitulée Histoire du socialisme en France.

Avec ce livre, Nathalie Loiseau cible avant tout les enfants. "C’est sans doute pour dire que l’Europe, c’est pas compliqué, puisque les enfants peuvent comprendre, interprète le chercheur. Et c’est aussi parce que la jeunesse est la population la plus ouverte à l’Union européenne, la plus sensible à la dimension internationale."