Salman Rushdie : 33 ans de vie cachée

Sous la menace d'une fatwa depuis 33 ans, l'écrivain britannique Salman Rushdie a été contraint de vivre dans la clandestinité et sous protection policière.

Le cauchemar de Salman Rushdie a commencé à la publication de son livre Les Versets sataniques en 1988. Pour l’ayatollah Khomeini, ce roman est une offense à l’islam. Le guide suprême proclame alors une fatwa, un décret religieux contre l’écrivain, invitant les musulmans à l’assassiner. La vie de l’auteur britannique d’origine musulmane est alors devenue un enfer. Au Pakistan, en Inde et en Iran, des manifestants crient leur haine. Alors commence pour lui une vie de clandestinité, se déplaçant de cache en cache sous protection policière.

"Madonna a plus de fanatiques que moi"

Lors d’une conférence de presse en 1992 à Londres (Royaume-Uni), l’écrivain le plus menacé au monde a eu un trait d’humour : "D’autres ont le même problème. Madonna a plus de fanatiques que moi", déclarait-il. Depuis 2008, il ne vivait plus en clandestinité, même si la fatwa n’a pas encore été levée. Ces dernières années, l’auteur vivait aux États-Unis, sans protection policière.