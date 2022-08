Agression de Salman Rushdie aux États-Unis : s’agit-il d’un acte isolé ?

Invité du JT de 23h de franceinfo, samedi 13 août, Thierry Coville, chercheur et spécialiste de l’Iran, est revenu sur l’agression subie par l’écrivain britannique Salman Rushdie, la veille, aux États-Unis.

L’attaque au couteau contre l’écrivain britannique Salman Rushdie, vendredi 12 août, aux États-Unis, a-t-elle été commanditée depuis l’Iran ? "Tous les éléments que l’on a parlent plutôt d’un acte isolé", explique Thierry Coville, chercheur à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques) et spécialiste de l’Iran, samedi 13 août, sur le plateau du 23h de franceinfo.



"L'État iranien est brutal mais rationnel"

"L’État iranien est brutal mais rationnel. Il sait très bien que mener ce genre d’action, c’est provoquer une réaction immense des États-Unis", poursuit Thierry Coville. Les dirigeants iraniens sont "tous à peu près du même bord, des ultraradicaux", détaille-t-il, au contraire de la population en Iran. "On est frappé par la modernisation des mentalités en Iran, notamment chez les femmes qui font de plus en plus d’études", affirme le chercheur.