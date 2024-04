Direct Suivez l'hommage national à l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, en présence d'Emmanuel Macron

Une cérémonie dans la plus grande bibliothèque de France. Un hommage à l'écrivaine Maryse Condé, morte le 2 avril à 90 ans, est organisé lundi 15 avril à 16 heures à la Bibliothèque nationale de France (13e arrondissement de Paris). La romancière guadeloupéenne, figure de la francophonie, a publié une trentaine de romans portant notamment sur l'esclavage et l'Afrique, ainsi que des pièces de théâtre et des essais. Trois jours après ses funérailles, Maryse Condé reçoit un dernier au revoir en présence du président de la République, Emmanuel Macron. Suivez notre direct.

Un hommage réclamé par le monde de la culture. Dans les jours suivant la disparition de Maryse Condé, une trentaine de personnalités, dont l’ex-ministre de la Justice Christiane Taubira, l’écrivaine Leïla Slimani ou encore le comédien Omar Sy avaient demandé dans une tribune du Nouvel Obs qu’un hommage national soit rendu à la romancière et dramaturge. "Maryse Condé s’est confrontée au monde – la Caraïbe, l’Afrique, les Etats-Unis et l’Europe, de façon terriblement contemporaine, et en avance sur son temps", écrivaient les signataires de l'appel.

"Guadeloupéenne indépendantiste" jusqu'à sa mort. Engagée contre le colonialisme, Maryse Condé a aussi été la première présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage. Le sort de son archipel, la Guadeloupe, lui a toujours profondément importé. Vendredi 12 avril, lors de ses obsèques, un drapeau indépendantiste guadeloupéen a été déposé sur son cercueil. Comme le rappelle la 1ère, Maryse Condé avait déclaré : "Je mourrai guadeloupéenne. Une Guadeloupéenne indépendantiste."

Emmanuel Macron avait décoré l'écrivaine. Le président de la République lui avait remis la Grand-Croix de l’Ordre national du mérite en mars 2020. Elle était alors devenue "la première femme noire à accéder à cette dignité", écrivent les signataires de la tribune du Nouvel Obs.