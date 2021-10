Christine Angot remporte le prix Medicis 2021 pour son roman "Le Voyage dans l'Est"

C'est le deuxième prix littéraire de la saison. Après le prix Femina, c'est au tour du prix Médicis de récompenser trois auteurs dans les catégories roman français, roman étranger et essai, mardi 26 octobre. Dans cette rentrée littéraire marquée par plusieurs romans sur les parents nocifs, c'est Christine Angot qui remporte le prix dans la catégorie roman français avec Le Voyage dans l'Est (éd. Flammarion), dans lequel l'écrivaine revient sur l'inceste dont elle a été victime de la part de son père.

Le traumatisme de son enfance, l'inceste commis par son père, Christine Angot l'a raconté pour la première fois dans L'inceste (1999), puis dans Une semaine de vacances, en 2012, puis elle en avait raconté la génèse dans Un amour impossible, en 2015. La romancière revient une fois encore sur les horreurs subies de la part de son père incestueux dans Le voyage dans l'Est, paru en août aux éditions Flammarion, toujours en lice pour le Goncourt. "Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus l'idée que la vie est là et qu'elle réserve quelque chose dans l'avenir", confiait Christine Angot dans une interview à Brut.

Le jury a également distingué le Suédois Jonas Hassen Khemiri pour La Clause paternelle (éd. Actes Sud) dans la catégorie roman étranger et Jakuta Alikavazovic pour Comme un ciel en nous (éd. Stock) dans la catégorie essai.

En 2020, c'est Chloé Delaume qui avait remporté le prix dans la catégorie roman français pour Le Cœur synthétique (éd. Seuil). Antonio Munoz Molina (Un promeneur solitaire dans la foule) et Karl Ove Knausgaard (Fin de combat) avaient remporté le prix Médicis du roman étranger et celui de l'essai.