Le prix Femina 2021 récompense Clara Dupont-Monod pour son roman "S'adapter"

Ils n'étaient plus que cinq en lice. C'est finalement la romancière Clara Dupont-Monod qui remporte le Prix Femina 2021, pour son roman S'adapter (Stock). Le jury exclusivement féminin a choisi cette lauréate au huitième tour, avec six voix, contre cinq à Thomas B. Reverdy pour Climax (Flammarion). Editrice et journaliste de 48 ans, Clara Dupont-Monod avait remporté le prix Landerneau des lecteurs pour cette fiction sur l'arrivée d'un enfant handicapé dans une fratrie.

Le 13 octobre dernier, Clara Dupont-Monod (S'adapter, Stock), Jean-Baptiste Del Amo (Le fils de l'homme, Gallimard), Thomas B. Reverdy (Climax, Flammarion), Nina Bouraoui (Satisfaction, JC Lattès) et Mohamed Mbougar Sarr (La Plus Secrète Mémoire des hommes, Philippe Rey) étaient les derniers finalistes encore dans la course. Fin septembre, le jury avait écarté ceux d'Abel Quentin et Christine Angot.

Ahmet Altan prix Femina du roman étranger

Côté romans étrangers, c'est Ahmet Altan qui remporte le prix. Les derniers auteurs en core sélectionnés étaient Ahmet Altan (Madame Hayat, Actes Sud, Turquie), Jan Carson (Les Lanceurs de feu, Sabine Wespieser, Royaume-Uni), Daniel Loedel, (Hadès, Argentine, La Croisée, Etats-Unis) Joyce Maynard (Où vivaient les gens heureux, Philippe Rey, Etats-Unis) et Leonardo Padura (Poussière dans le vent, Métailié, Cuba).



Enfin, le prix de l'essai a été décerné à Annie Cohen-Solal pour (Un étranger nommé Picasso, Fayard). Parmi les essais sélectionnés, les jurés ont dû choisir entre Frédéric Gros (La Honte est un sentiment révolutionnaire, Albin Michel), Claude Habib (La Question trans, Gallimard), Arthur Lochmann (Toucher le vertige, Flammarion), Amos Reichman (Jacques Schiffrin, un éditeur en exil, Seuil) et Perrine Simon-Nahum (Les Déraisons modernes, L'Observatoire).

Le Femina des Lycéens sera dévoilé le 2 décembre prochain.