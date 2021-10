Deuxième sélection du Goncourt : une liste resserrée sur 9 romans dont ceux de Christine Angot et de Sorj Chalandon

Deux chouchous de la critique et des lecteurs, ainsi que le roman de François Noudelmann à l'origine d'une polémique, sortent de la sélection du Goncourt.

L'académie Goncourt a dévoilé mardi 5 octobre la deuxième sélection de son prestigieux prix : neuf titres sur quinze ont été retenus.

Les Enfants de Cadillac de François Noudelmann a été écarté de cette deuxième sélection après l'instauration par l'académie d'une nouvelle règle interdisant que soient retenus des romans de proches du jury. La révélation des liens entre cet auteur et Camille Laurens, du jury Goncourt, avait suscité une polémique.

Deux autres éliminations contrastent avec l'enthousiasme de la critique littéraire et des lecteurs, celle de Feu de Maria Pourchet et d'Au printemps des monstres de Philippe Jaenada.

Fait inhabituel à ce stade, elle ne comporte déjà plus de livre des éditions Gallimard, qui l'avaient emporté en 2020 avec L'Anomalie d'Hervé Le Tellier.



La deuxième sélection :

- Christine Angot, Le Voyage dans l'Est (Flammarion)

- Anne Berest, La Carte postale (Grasset)

- Sorj Chalandon, Enfant de salaud (Grasset)

- Louis-Philippe Dalembert, Milwaukee Blues (Sabine Wespieser)

- Agnès Desarthe, L'Éternel Fiancé (L'Olivier)

- Clara Dupont-Monod, S'adapter (Stock)

- Abel Quentin, Le Voyant d'Étampes (L'Observatoire)

- Mohamed Mbougar Sarr, La Plus Secrète Mémoire des hommes (Philippe Rey)

- Tanguy Viel, La Fille qu'on appelle (Minuit)