Cadeaux de Noël : des idées de livres pour les enfants et les ados à glisser sous le sapin

Romans, documentaires, BD, albums… Voici un choix de livres à glisser sous le sapin de Noël cette année.

Contrairement aux idées reçues, les enfants et les ados lisent, et ils aiment ça. Classiques, romans d'anticipation, albums pour les plus petits ou documentaires, la lecture est un bonheur à partager. Nous vous proposons une sélection de livres destinés à la jeunesse qui nous ont marqué en 2019.

La production étant riche et faramineuse (8 000 nouveautés par an), n'hésitez pas à aller demander conseil à votre libraire, ou à piocher des idées dans le site Kibookin, lancé par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, ou bien aussi à écouter les podcasts de l'émission Les enfants des livres, dans laquelle ce sont les enfants et les ados eux-mêmes qui défendent leurs livres préférés. Pour la BD, vous pouvez aussi trouver des idées dans le blog Pop up' Culture de franceinfo.

Albums

Couvertures des albums à offrir à Noël, décembre 2019 (FRANCEINFO)

"Cap !" de Loren Capelli

(Éditions Courtes et Longues, août 2019 – 120 pages – 24,50 €)

Un album singulier, qui embarque le lecteur dans les pas d'une petite fille au pull rouge et aux cheveux courts. Elle a décidé de quitter la route goudronnée pour aller explorer la forêt. Très pictural, économe en mots, cet album, sélectionné dans la catégorie Livre illustré des Pépites du salon de Montreuil 2019, est tout bonnement magnifique. (A partir de 3 ans)

"Poppeup !", de Benoît Jacques

(Benoît Jacques Books, octobre 2019 - 62 pages - 20 €)

Un livre rigolo avec un petit bonhomme qui cherche à s'échapper des pages du livre. Graphisme comme des sérigraphies, humour, et aucun vrai pop-up dans ce livre rigolo, avec un personnage qui refuse de rester enfermé dans des cases, à l'image de son créateur, Benoît Jacques, fabriquant de livres pour enfants inventif depuis 40 ans. (A partir de 3 ans)

"C'est mon arbre", d'Olivier Tallec

(Pastel, septembre 2019 – 36 pages – 12,50 €)

L'histoire d'un écureuil accroc à son arbre. Il vit heureux, mais soudain l'inquiétude le gagne… "Et si un jour quelqu'un décidait que MON arbre n'est pas MON arbre, mais SON arbre?". Une merveille d'humour et d'intelligence, signée Olivier Tallec, qui pourra faire réfléchir les enfants à l'idée de possession, et de folie des grandeurs. On vous l'avait déjà conseillé à la rentrée, on en remet une couche parce que c'est vraiment un chouette album pour les enfants. (A partir de 3 ans).

"Ecoute les oiseaux", de lena Mazilu, Yoann Guény et Maxime Zucca

(Albin Michel Jeunesse, octobre 2019 – 24 pages et une appli – 19,90 €)

Un livre amusant pour découvrir le monde des oiseaux. Construit en laporello (accordéon), le livre se lit des deux côtés, et s'anime avec une application. D'un côté, 20 portraits d'oiseaux qui se mettent à chanter quand on scanne les pages avec le téléphone ou la tablette, de l'autre, un jeu où à partir du chant il faut reconnaître l'oiseau. (A partir de 6 ans)

Premiers romans pour les apprentis lecteurs

Couvertures des romans pour les plus jeunes lecteurs à offrir à Noël, décembre 2019 (FRANCEINFO)

"Akita et les Grizzlys", Caroline Solé, illustré par Gaya Wisniewski (L’école des loisirs, septembre 2019- 64 pages - 8,00 €) C’est l'anniversaire d'Akita et tout est prêt pour ses sept ans : la robe aux perles de glace, les crêpes au sirop de bouleau… Mais dans ce pays de banquise, des grizzlys pourraient bien troubler la fête. Pour tenter de les apprivoiser, la fillette rend visite à la vieille dame aux mystérieux pouvoirs qui vit au fond des bois. Pépite fiction junior, salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2019. (6-8 ans)

"Hamaika et le Poisson", de Pierre Zapolarrua, illustré par Anastasia Parrotto

(MeMo, janvier 2019 – 72 pages – 9,50 €)

Notre chouchou des premiers romans. L'histoire d'une amitié entre une poule et un poisson. Jolie histoire pleine d'humour sur les joies de l'altérité. (6-9 ans)

"La vie secrète de la forêt", de Grégoire Solotaref

(L'école des loisirs, novembre 2019 – 328 pages - 15,50 €)

Écureuils, souris, lapins et lutins, castors et sorcières, incroyable tout ce qui peut se passer dans la vie secrète de la forêt… L'humour de Solotaref, ses textes accompagnés de ses dessins rigolos. (9-12 ans)

"Le monde de Lucrèce", d'Anne Goscinny, illustré par Catel

(Gallimard Jeunesse, octobre 2019 – 192 pages – 12,50 €)

Le 4e opus de cette série qui met en scène le quotidienne d'une jeune fille au seuil de l'adolescence, bien dans son temps (8-12 ans)

"Le Navire des enfants", de Mario Vargas Llosa, illustré par Zuzanna Celej

(Gallimard Jeunesse, novembre 2019 – 104 pages - 18,50 €)

Un conte fantastique et intemporel, par le prix Nobel de littérature 2010. (8-12 ans)

"Le journal d'un dégonflé - tome 14 - Ça déménage !", de Jeff Kiney

(Seuil Jeunesse, novembre 2019 – 224 pages – 12,90 €)

Le journal intime d'un ado, sorte de petit Nicolas américain des temps modernes. Des textes savoureux, illustrés par l'auteur lui-même avec des dessins tout simples et hilarants. "LE" livre à offrir aux récalcitrants de la lecture. Le cocktail texte plus images fonctionne à tous les coups. (A partir de 9 ans)

Bandes Dessinées

Couvertures des BD à offrir à Noël, décembre 2019 (FRANCEINFO)

"Les toutous à Paris", Dorothée de Monfreid

(Gallimard Jeunesse, 25 septembre 2019– 44 pages – 13,90 €)

La déambulation d'une troupe de chiens dans Paris, de la Tour Eiffel à Notre-Dame en passant par le jardin du Luxembourg, à la recherche de la maison de l'oncle Jacob, à qui ils sont venus souhaiter ses cent ans. Délicieux. (6-9 ans)

"Les cahiers d'Esther, histoire de mes 13 ans", Riad Sattouf

(Allary, mai 2019 - 54 pages - 16,90€)

Le quatrième tome des aventures de cette jeune fille dans son quotidien. Cette fois, elle est vraiment entrée dans l'adolescence, son regard sur le monde s'affine, et son vocabulaire et ses expressions fleuries s'enrichissent. Toujours aussi hilarant. Le cadeau 100% sûr pour faire des heureux. (A partir de 10 ans)

"Les Vermeilles", de Camille Jourdy

(Actes Sud BD, octobre 2019 – 155 pages – 21,50 €)

Une histoire d'aventure émancipatrice, un chemin parsemé de rencontres, avec des dessins merveilleux et des bulles pleines de fraîcheur. Sélectionné dans la catégorie Jeunesse des Fauves d'Angoulême 2020. (A partir de 10 ans)

"L'espoir malgré tout (deuxième partie) ", d'Emile Bravo

(Dupuis, septembre 2019 – 92 pages – 16,50 €) La suite des aventures de ce héros dont l'auteur Emile Bravo s'est emparé, pour en donner sa vision. On retrouve Spirou à l'automne 1940, qui réussit à convaincre Fantasio de ne pas prendre le train pour partir travailler en Allemagne. Ils décident de monter un théâtre de marionnettes itinérant pour donner un peu de joie aux enfants qui n'ont rien d'autre à faire que de subir (ou jouer à) la guerre… Un must. (A partir de 11 ans)

"Boule de feu", d'Anouk Ricard et Étienne Chaize (2024, février 2019 – 72 pages - 24,50€) Sciences fiction, humour, aventures et audace graphique. Le nouveau livre d’Anouk Ricard et Étienne Chaize est une petite régalade à partager avec les ados. (A partir de 11 ans)

"La brigade des cauchemars", tome 3, de Franck Thilliez et Yomgui Dumont (Jungle Frissons, septembre 2019 – 55 pages – 12,95 €) La suite des aventures de Tristan et Esteban, membres de la "Brigade des cauchemars", chargée par le professeur Angus (père de Tristan), de venir en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs rêves… Ici Esteban ne reconnaît plus ses parents, Sarah et Tristan et le professeur Angus ont disparu… Toujours plus de suspense dans cette série signée par un maître des frissons, mis en ambiance par la patte de Yomgui Dumont. (A partir de 12 ans)

Romans pour les ados

Couvertures des livres pour les enfants à offrir à Noël, décembre 2019 (FRANCEINFO)

"Sans foi ni loi", de Marion Brunet

(PKJ, septembre 2019 -224 pages – 16,90 €)

Un werstern décoiffant, qui met en scène une cow-girl à fort tempérament et un jeune garçon qui apprend à devenir un homme. Pépite d'or du salon du livre jeunesse de Montreuil 2019. (À partir de 13 ans)

"Rumeur", Thomas Lavachery

(L’école des loisirs, mars 2019 - 12,50 €)

L'histoire d'un Indien victime des sarcasmes de ses pairs, qui contraint de quitter son clan, trouve son propre chemin de vie. Un très beau texte magnifiquement illustré par l'auteur lui-même. (À partir de 13 ans)

"La Passe-Miroir - La tempête des échos", de Christelle Dabos

(Gallimard Jeunesse, novembre 2019 - 576 pages – 19,90 €)

Dernier opus de cette saga qui a fait un énorme carton en librairie. Christelle Dabos, l'auteure de ce best seller qui plaît autant aux ados qu'aux adultes nous a récemment dévoilé les coulisses de son travail. (À partir de 13 ans).

"Le Dernier sur la plaine", Nathalie Bernard

(Thierry Magnier, août 2019 - 358 pages – 14,80 €)

Une épopée tirée de la vraie histoire d'un indien sang mêlé. Pépite Roman ado, décernée par un jury d'ados, Salon du livre de Montreuil 2019. (À partir de 13 ans)

"Si l'on me tend l'oreille", d'Hélène Vignal

(Rouergue, septembre 2019 - 284 pages – 14,50 €)

Une odyssée dans un pays imaginaire aux mains d'un prince dictatorial. Un roman très poétique, et haletant, avec de beaux personnages courageux inspirés par une quête de liberté. Dans la sélection des pépites du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2019. (A partir de 13 ans)

"Longtemps j'ai rêvé de mon île", Lauren Wolk, (traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Anne de Béru - L'école des loisirs, janvier 2019 - 350 pages - 16,50 €) L'histoire de Corneille, bébé échoué sur une petite île ligotée dans un vieux rafiot, recueillie et choyée par Osh, un homme au passé secret. Entre lui et la pétillante voisine Miss Maggie, la petite fille grandit paisiblement jusqu'au jour où elle décide de se lancer dans une enquête sur ses origines et cherche à comprendre pourquoi les habitants de l’île l’évitent depuis son arrivée. Un autre roman sur la liberté et la nécessité de suivre sa petite voix intérieure pour trouver le chemin de soi-même. (11-13 ans)

"Nous sommes l'étincelle", de Vincent Villeminot (PKJ, avril 2019 - 512 pages - 18,90 €) Un roman qui raconte la sécession d'un groupe d'adolescents dans un monde devenu violent. Ils gagnent la forêt et tentent de construire un nouveau monde. (À partir de 13 ans)

Documentaires

Couvertures des livres documentaires pour les ados à offrir à Noël, décembre 2019 (FRANCEINFO) "Les combattants, Des femmes et des hommes qui ont voulu changer le monde", de Jean-Michel Bilioud

(Casterman, septembre 2019 – 128 pages – 18,70 €)

De Gandhi à Martin Luther King, en passant par Maria Montessori, Mère Térésa ou Olympe de Gouge, le portrait de 15 femmes et 15 hommes qui ont refusé l'ordre établi pour faire bouger le monde. Des textes illustrés alternant avec des planches de BD. Ludique et pédagogique. (A partir de 11 ans)

"Cheveux et autres poils", de Morgane Soularue et Camille de Cussac

(Gallimard Jeunesse – octobre 2019 – 88 pages – 19,50 €)

Une véritable petite encyclopédie qui permet d'aborder toutes sortes de sujets susceptibles d'intéresser les ados : l'histoire, les religions, le sport, la culture, l'esthétique, le genre… Illustrations très vives et textes amusants. (A partir de 10 ans)

"Histoire dans un tableau", de Béatrice Fontanel

(Gallimard Jeunesse/ Musée d'Orsay, novembre 2019 – 80 pages – 18 €)

Une collaboration de l'auteure et des éditions Gallimard Jeunesse avec le musée d'Orsay. Dans ce livre format moyen à couverture cartonnée rigide, on retrouve des textes lus par des comédiens, disponibles en podcast sur le site du musée d'Orsay, enrichis d'une présentation du tableau et de notes sur la vie et l'œuvre de l'artiste. Une manière marrante de faire entrer les enfants dans la peinture. (7-13 ans)