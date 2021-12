Musique, art, voyage... quinze idées de beaux livres à offrir à Noël

Ils occupent une place de choix dans nos bibliothèques et enchantent dans le temps nos moments de loisirs, les beaux livres sont des cadeaux parfaits à offrir à Noël. Voici notre sélection pour 2021. Vous pouvez également trouver de belles idées dans cette liste dédiée aux dessous de la mode.

"Le corbeau", de Michel Pastoureau

Couverture du livre "Le corbeau, une histoire culturelle", de Michel Pastoureau, 2021 (ÉDITIONS DU SEUIL)

Après le cochon, l'ours, ou encore le loup, l'historien d'art également spécialiste de la couleur poursuit son travail sur les animaux avec ce nouvel ouvrage consacré au corbeau. Adulé dans l'antiquité, le corbeau a depuis connu une carrière moins glorieuse, incarnant le mal chez les Chrétiens, et aujourd'hui toujours considéré comme un animal de mauvais augure, voleur de fromage ou vilain auteur de lettres anonymes… La science lui reconnaît pourtant de grandes qualités, lui attribuant même la palme de l'intelligence dans la famille des volatiles… Un livre passionnant qui nous fait voyager dans l'histoire du monde et de l'art, accompagné d'une riche iconographie.

(Seuil, 160 pages, 19,90 €)

Catalogue "Salammbô", collectif Couverture du catalogue de l'exposition "Salammbô Fureur ! Passion ! Eléphants", 2021 (GALLIMARD / RMN)

Le catalogue de l'exposition Salammbô Fureur ! Passion ! Eléphants présentée au musée des Beaux Arts de Rouen retrace l'histoire de Salambô, le roman de Gustave Flaubert, dont on a célébré cette année le bicentenaire de la naissance. Une riche somme de documents, archives, objets archéologiques, peintures, sculptures, films ou photographies raconte l'incroyable aventure littéraire et éditoriale de ce roman "phénomène", qui n'a cessé d'inspirer de nombreux artistes depuis sa publication en 1862.

(RMN / Institut National du Patrimoine de Tunisie / Gallimard, 327 pages, 39 €)

"Ray Charles, Soul Father", disque-livre, par Lionel Eskenazi

Ray Charles, Soul Father (Wagram Music)

À la fois ouvrage et compilation au format 30 centimètres, ce "vinyl book", amoureusement conçu par le journaliste et érudit jazz Lionel Eskenazi, nous plonge dans les années soul, jazz et rhythm & blues de Ray Charles, entre 1953 et 1962. On n'y trouve "aucun titre avec grand orchestre et violons", souligne l'auteur, mais bien sûr de grands classiques comme What I'd Say ou Unchain My Heart. La partie livre retrace le parcours du chanteur, avec quelques belles photos d'archives. Un séduisant hommage au père de la Soul, au charme discret et vintage assumé.

(Éditions Wagram Music, 28 pages et un vinyle, 30 euros)

"Kafka les dessins", collectif, sous la direction d'Andreas Kilcher

Couverture du livre "Kafka, les dessins", 2021 (LES CAHIERS DESSINES)

On connaissait une quarantaine de dessins du célèbre auteur de La métamorphose, dont les talents de dessinateur ont été estompés par son immense œuvre littéraire. Mais en 2019, une centaine de dessins inédits, jusque-là conservés dans le coffre d'une banque suisse, ont été dévoilés au public. Ce beau livre nous éclaire sur cette part mal connue de l'écrivain et de son œuvre, à travers les textes du spécialiste de Kafka, Andreas Kilcher, de la philosophe Judith Butler et de l’artiste plasticien Pavel Schmidt.

(Les cahiers dessinés, 336 pages, 35 euros)

"The Beatles : Get Back par The Beatles"

La couverture du livre "The Beatles : Get Back", paru en octobre 2021 aux éditions Seghers pour la traduction française. (CALLAWAY BOOK - EDITIONS SEGHERS) Ce beau livre accompagne Get Back, le documentaire de Peter Jackson sur les Beatles diffusé sur Disney+. Si vous avez rêvé un jour d’être une petite souris assistant en direct aux séances en studio des Fab Four, cette immersion dans le quotidien de travail du groupe va vous combler. Constitué de nombreuses photos inédites et de retranscriptions de plusieurs heures de dialogues en studio des Beatles en janvier 1969, cet ouvrage nous téléporte cinquante ans en arrière, peu avant la rupture des Fab Four. Un régal.

(Editions Seghers, 248 pages, 39,90 €)

"Dracula", livre-disque d'Adèle Maury et l'Orchestre national de jazz

Dracula (ONJ Records / L'Autre Distribution)



La légende de Dracula complètement revisitée en chansons et en jazz, via un délicieux conte musical superbement illustré à destination des jeunes "de 6 à 666 ans"... Pour réaliser ce splendide objet visuel et musical, l'Orchestre national de jazz, sous la direction artistique de Frédéric Maurin, s'est associé à la jeune dessinatrice Adèle Maury, primée au festival d'Angoulême en 2020. Les dessins en noir et blanc sont magnifiques, la musique fascinante, au service d'un récit qui humanise le plus célèbre des vampires dans une intrigue qui rappelle à certains égards La Belle et la Bête... Deux voix et une formation de jazz au service d'une émouvante histoire d'amour.

(Éditions ONJ Records, 92 pages, 25 €)

"Chick Corea", de Ludovic Florin

Chick Corea (Éditions du Layeur)



Sa mort en février 2021 a sidéré le monde du jazz. Chick Corea, pianiste et compositeur de légende, artiste charnière entre le jazz, les musiques latines, la pop et le classique, se voit enfin célébré dans une biographie en français, à la hauteur de son gigantesque talent. Une biographie spectaculaire, un grand livre carré, comme un épais coffret de 33 tours. Et pour cause : son auteur Ludovic Florin, musicologue, s'est pris au jeu de s'immerger dans l'œuvre complète de Corea, disque après disque, qu'il s'agisse des albums réalisés en leader ou de ceux enregistrés en sideman aux côtés de géants comme Stan Getz, Wayne Shorter ou Miles Davis. Soit plus de 300 albums passés au crible. Une somme, en sorte, fourmillant d'informations et de belles illustrations dont, bien sûr, les couvertures de chaque disque en grand format.

(Éditions du Layeur, 280 pages, 34 euros)

"Femmes d'art, de Berthe Morisot à nos jours, ces femmes qui font l'histoire de l'art", de Marie-Stéphanie Servos

Couverture du livre "Femmes d'art", de Marie-Stéphanie Servos (EDITIONS LEDUC)



De Berthes Morisot à Joanna Vasconcelos, ce beau livre en format presque carré met en lumière le travail des femmes artistes. En forme de conversations, l'ouvrage reprend le podcast "femmes d'art", lancé par la journaliste en 2019 pour "que l'œuvre et la voix de toutes ces femmes continuent d'être portées, pour ne plus jamais tomber dans l'oubli et qu'elles ne soient plus jamais réduites au silence." Passionnant.

(Leduc, 208 pages, 24,90 €)

"Hip-hop 360 - Catalogue d'exposition", Collectif

Couverture du catalogue de l'exposition "Hip Hop 360) présentée à la Philharmonie de Paris, 2021 (Philharmonie de Paris - Réunion des musées nationaux) A qui s’intéresse sincèrement au hip-hop et à son histoire en France, on recommande très chaudement le catalogue de l’exposition Hip-Hop 360 qui vient de débuter à la Philharmonie de Paris (jusqu’au 24 juillet). Cet ouvrage de 192 pages abondamment illustré des très belles photos vues à l’expo n’a rien d’un catalogue traditionnel car il permet d’aller plus loin. Il fourmille surtout d’interviews passionnantes et inédites d’activistes et de pionniers de cette culture, DJ, beatmakers, danseurs, graffeurs, rappeurs mais aussi journalistes, beatboxeurs, animateurs et photographes. Au programme, notamment : Dee Nasty (une légende qu’on ne présente plus), Leïla Sy (réalisatrice, photographe), Oeno (le graffeur célèbre pour avoir recouvert de graffiti la station Louvre en mai 1991 et devenu entre temps manager de La Cliqua), Sophie Bramly (animatrice sur Yo ! MTV et photographe), BBP (le producteur de PNL, qui nous livre quelques secrets de sorcier de studio), Faya Braz (champion du monde de beatbox), Dan de Ticaret (LA boutique des premiers B-Boys et B-Girls français), Bernard Zekri (journaliste et organisateur de la première tournée hip-hop américaine, New York City Rap Tour), B-Boy Junior (îcone du breakdance), mais aussi Lala &ce, Oxmo Puccino, Akhenaton, Kery James etc.

(Coédition Philharmonie de Paris - Réunion des musées nationaux, 192 pages, 29 €)

"Dictionnaire amoureux du Japon", de Richard Collasse

Couverture du livre "Dictionnaire amoureux du Japon", de Richard Collasse, 2021 (PLON)

Ce dictionnaire amoureux propose une approche hyper documentée de ce pays mystérieux et fascinant. A travers la peinture, le cinéma, la littérature, ou encore l'architecture, Richard Collasse, dresse une peinture kaléidoscopique du Japon. Véritable amoureux du Japon, il connaît ce pays et sa culture sur le bout des doigts. Diplômé de l'Ecole des langues orientales, il a passé deux ans à l'ambassade de France au Japon, et a épousé une Japonaise fait toute sa carrière dans la mode (Givenchy, Chanel) à Tokyo. Son dictionnaire amoureux du Japon est une mine, qui ravira autant les novices que les fins connaisseurs du Japon.

(Plon, 1263 pages, 28 €)

"Paul Cézanne, Homme carré et artiste pointu", texte de Géraldine Puireux

(Lu par Julien Allouf en français et Myriam Ajar en anglais)

Couverture du livre "Paul Cézanne, Homme carré et artiste pointu", texte de Géraldine Puireux, 2021 (THELEME)

Ce livre fait partie de la collection "Une vie d'artiste", qui associe livre d'art et livre audio. A la manière d'une visite guidée, on plonge dans la biographie de l'artiste autant que dans son œuvre, en compagnie de spécialistes. La visite est possible grâce au CD et accessible également sur smartphone, en scannant des QR codes sur les pages du livre. Petit bonus : les textes sont en version bilingue anglais. Outre Cézanne, Gauguin, Monet, Van Gogh et Renoir sont au programme de cette série ludique et didactique.

(Thélème, 120 pages et 3h12, 29 €)

"Carrément méchant", collectif, préface de Richard Malka

Couverture de "Carrément méchant", 2021 (CHERCHE MIDI)

Au cinéma, en littérature, en passant par la BD, ils font notre joie, ce sont les Méchants. Ce beau livre se propose de nous en faire l'inventaire, une sélection "non exhaustive" qui rassemble les meilleurs méchants, des années 60 à nos jours. On y retrouve toutes les formes de la méchanceté, dans un album pop et coloré, qui prône irrévérence et liberté d'esprit.

(Cherche Midi, 208 pages, 35 €)

"Paris typographie", de Marguerite Chaillou

Couverture du livre "Paris typographie", de Marguerite Chaillou, 2021 (LES ARENES - BEAUX ARTS)

A l'origine un projet de diplôme, ce livre original propose de regarder la capitale à travers sa typographie. Monuments, enseignes, affiches, graffitis, écriteaux, néons… La jeune autrice a traqué toutes les formes des lettres qui composent la ville. "Qu'ils soient vernaculaires ou normés, baroques ou classiques, sages ou vandales, ils forment un lexique insolite qui donne à voir Paris autrement", explique la jeune autrice en préambule. Promenade insolite dans la ville autant que dans l'univers passionnant de la typographie, mais aussi déambulation dans l'histoire de la capitale, ce livre insolite et richement illustré de 700 photographies.

(Les Arène-Beaux Arts, 320 pages, 45 €)

"L'herbier des villes, choses sauvées du néant", d'Hervé Letellier

Couverture de "L'herbier des villes", d'Hervé Letellier, 2021 (TEXTUEL)

Publié pour la première fois en 2010, ce livre plein de poésie et d'humour signé du Goncourt 2020 rassemble 40 objets, "bribes dérisoires du quotidien", glanés dans la rue, pour composer un herbier urbain. Chaque objet est scientifiquement décrit dans une accompagné d'une étiquette "scientifique", et d'un petit texte en forme de poème japonais au rythme syllabique 5-7-5, "cette forme japonaise minimaliste "propre à rendre compte de ces déchets abandonnés et piétinés".

(Textuel, 96 pages, 19 €)

"Manger pour de bon, 85 recettes de nos fermes au gré des saisons", textes Marine Néglot

Couverture de "Manger pour de bon", de Marine Néglot, 2021 (Webedia books)

Un beau livre de recettes pour cuisiner avec des produits locaux, tout en découvrant l'histoire des producteurs et de leurs produits sélectionnés par la plateforme pourdebon, marché en ligne qui depuis 2016 qui propose des produits sur la base de critères d'excellence en matière de production (AOP, AB, Label rouge, etc). Une somme de recettes à concocter au fil des saisons, chacune accompagnée d'une double page présentant un producteur dans le cadre de son travail.

(Webedia books, 272 pages, 29 €)