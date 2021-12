Sept livres pour découvrir les dessous de la mode

Biographie, saga de marques, beaux livres, histoire des couturières et tendance... voici une sélection d'ouvrages consacrés à la mode, de 20 à 95 euros, à dévorer sans modération.

"Rébé, broderies haute couture"

L'histoire du brodeur René Bégué est intimement mêlée à celles des plus grandes maisons de haute couture - Balenciaga, Dior, Fath, Givenchy, Lanvin, Roger Vivier, Swarovski ou Yves Saint Laurent. L’histoire méconnue du travail de René Bégué (1887 - 1987), dit Rébé, et de sa femme Andrée Pichard, a marqué l’histoire de la mode. Grand connaisseur de la haute couture et du patrimoine textile français Rébé va irriguer les plus grandes maisons de créations éblouissantes. Le livre retrace toutes les étapes de la confection du vêtement : le lecteur découvre comment un motif de broderie abstrait devient relief et de quelle façon ce motif va inspirer la conception d’une robe.

"Rébé, broderies haute couture" de Nadia Albertini. Éditions Gourcuff Gradenigo. 69 euros.

"Rébé, broderies haute couture" de Nadia Albertini. Editions Gourcuff Gradenigo (DR)

"Diamonds"

A défaut d'offrir un diamant, investissez dans cet ouvrage consacré à cette pierre précieuse. Formés il y a des milliards d'années dans les profondeurs de la terre -autrefois réservés aux membres de la famille royale, aux tapis rouges et aux moments les plus heureux de la vie -, les diamants sont considérés comme des symboles de richesse et de prospérité. Tout en décrivant la représentation actuelle des diamants naturels et leur impact sur le monde, ce livre relate l'histoire des pierres les plus captivantes, du diamant Hope au légendaire Beau Sancy. Illustré par des photos magnifiques, il est ponctué d'anecdotes éclairantes et complété par des entretiens avec des designers de renom, des créateurs de tendances et des passionnés qui les magnifient dans leurs collections de manière inattendue

"Diamonds". En collaboration avec le Natural Diamond Council. Assouline. 95 euros. En anglais.



Diamonds. Diamond Stories. Edition Assouline (DR)

"Au coeur des maisons de couture. Une histoire sociale des ouvrières de la mode (1880-1950)"

Cet ouvrage est consacré à celles qui, dans l’ombre des grands couturiers, ont œuvré dans les coulisses de la mode. On suit l’évolution des conditions de travail et de vie de celles que l’on nomme les midinettes (les couturières des maisons de couture), de leur apprentissage à l’accession de certaines au sommet de la pyramide. C'est également un focus sur une profession précocement syndicalisée et combative, l'évolution de ses techniques, l'histoire d’un des fleurons du savoir-faire à la française.

"Au coeur des maisons de couture. Une histoire sociale des ouvrières de la mode (1880-1950)" de Sophie Kurkdjian et Sandrine Tinturier. Les éditions de l'atelier. 20 euros.

"Au coeur des maisons de couture. Une histoire sociale des ouvrières de la mode (1880-1950)" de Sophie Kurkdjian et Sandrine Tinturier. Les éditions de l'atelier. (DR)

"Street Style. La mode urbaine de 1980 à nos jours"

Le streetstyle ou streetwear sont des vêtements casual trouvant leurs racines dans les contre cultures des années 80-90, influencées par le graffiti, le hip-hop, le skate et le surf. Ces vêtements sont nés dans la rue sous l'impulsion des jeunes de quartiers défavorisés de New York, qui voulaient montrer leur appartenance à une culture et réaffirmer leur individualité dans une société qui tendait à les marginaliser. Ils cassent les codes vestimentaires, mélangent les styles et customisent leurs vêtements avec des imprimés. Les brandings sont généralement mis en avant. C'est une revendication, un moyen d’afficher ses goûts, ses origines et sa créativité. Cet ouvrage rassemble de nombreuses interviews passionnantes et décrypte un grand nombre de marques.

"Street Style. La mode urbaine de 1980 à nos jours" de Tonton Gibs, Uncle Texaco et Teki Latex. Editions Larousse. 29,95 euros.

"Street Style. La mode urbaine de 1980 à nos jours" de Tonton Gibs, Uncle Texaco et Teki Latex. Edition Larousse. (DR)

"Libres et créatrices"

Découvrez dans cet ouvrage neuf créatrices de légende telles qu'Elsa Triolet, Gabrielle Chanel, Line Vautrin, Loulou de la Falaise, Victoire de Castellane… Libres et créatrices, talentueuses et déterminées, elles ont su inventer un nouvel art du bijou dans un univers longtemps dominé par les hommes, marquant de leur empreinte l’univers de la joaillerie au XXe siècle. En prise avec leur temps, elles ont, à leur façon, participé au mouvement d’émancipation des femmes en proposant des bijoux au design moderne et aux matières souvent inattendues. Chaque portrait évoque leur histoire, leur parcours, leur style, ce que leurs bijoux racontent de leur époque et quelles sont leurs créations les plus remarquables.

"Libres et créatrices" de Pauline Castellani. Éditions de La Martinière. 29,90 euros.

"Libres et créatrices" de Pauline Castellani. Editions de La Martinière. (DR)

"Fusalp. La passion du mouvement "

Ce livre célèbre les 70 ans de Fusalp. La marque pionnière du vêtement de ski de luxe à l'ADN sport-chic, implantée sur les bords du lac d’Annecy depuis sa création en 1952, incarne la passion du mouvement grâce à la combinaison d’une technicité maîtrisée et d’une élégance à la française. Un univers entre ville et montagne qui s'appuie sur les champions du ski olympique français. Une inventivité sans cesse renouvelée grâce notamment à des collaborations (avec des marques telles que la maison Chloé). Riche d’archives inédites et de témoignages, cet ouvrage plonge dans l’univers iconique d’une marque qui a fait de son passé une force.





"Fusalp. La passion du mouvement" de Mohamed El Khatib. Éditions La Martinière. 30 euros.

"Fusalp. La passion du mouvement" de Mohamed El Khatib. Editions de La Martinière. (DR)

"Versace. Défilés"

Fondée par Gianni Versace en 1978, la maison de mode familiale est devenue un symbole de glamour et de luxe habillant les plus célèbres personnalités des années 1980 et 1990, de Madonna à la princesse Diana. Après la mort de Gianni Versace en 1997, sa soeur, Donatella, devient directrice artistique de la marque, la guidant vers le XXIe siècle. Cet ouvrage s’ouvre sur l'histoire de la maison, suivie des biographies de Gianni Versace et de Donatella Versace, avant d’explorer les collections chronologiquement. Chacune est introduite par un texte dévoilant ses influences et ses points forts, illustrée d’images de défilés mettant en valeur ces vêtements et leurs accessoires. Sans oublier les mannequins indispensables au rayonnement de ces créations : de Naomi Campbell et Claudia Schiffer à Jennifer Lopez et Gigi et Bella Hadid. Retour sur le glamour à l'italienne !

"Versace. Défilés". Introduction, biographies et notices des collections signées du journaliste de mode Tim Blanks. Éditions de La Martinière. 59 euros.