Avec sa cuisine mêlant terroir et innovation, la cheffe de 47 ans s'est hissée en tête d'un prestigieux concours britannique.

Le meilleur chef du monde est une cheffe. La Mexicaine Elena Reygadas vient d’être consacrée par le prestigieux classement britannique du World's 50 Best, qui élit chaque année les 50 meilleurs restaurants de la planète. C’est à la télévision nationale qu’Elena Reygadas s’exprime pour la première fois. "Je suis vraiment très contente d’avoir reçu ce titre et je le dédie à toutes les femmes qui cuisinent au quotidien et qui perpétuent la tradition de la gastronomie mexicaine", confie Elena Reygadas, cheffe et propriétaire du restaurant "Rosetta" à Mexico (Mexique).

Sa spécialité : des tortellinis au poivre mexicain

Concurrent du célèbre guide Michelin, ce prix récompense notamment la meilleure cuisinière du globe connue pour son restaurant "Rosetta" et sa boulangerie du même nom. Elena Reygadas devient la première Mexicaine à remporter cette distinction. Sa spécialité : des tortellinis au poivre mexicain. Dans les rues de Mexico, son succès ravit ses clients. A 46 ans, la restauratrice fait la fierté de son pays. Le président mexicain a même qualifié sa victoire d’orgueil national.