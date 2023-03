Direct Qui accédera au Graal des trois étoiles cette année ? Suivez l'annonce du millésime 2023 du guide Michelin

Le célèbre guide rouge dévoile à partir de 10 heures son palmarès depuis Strasbourg.

Les amoureux de la gastronomie ont rendez-vous à Strasbourg. Après Cognac l'an dernier, c'est depuis le palais des Congrès de la capitale alsacienne que le guide Michelin présente, dans la matinée du lundi 6 mars, sa cuvée 2023. "C'est probablement l'un des plus grands rassemblements de chefs jamais organisés dans l'histoire", se félicite le patron du guide, Gwendal Poullennec, qui assure que près de 500 chefs français ont confirmé leur venue. Les chefs européens sont une vingtaine à avoir fait le déplacement. Un chiffre "considérable" et une première dans l'histoire du Michelin, assure celui qui a pris les rênes du guide en 2018. Vous pouvez suivre la cérémonie en direct vidéo.

La fête ne devrait pas être gâchée par la révélation de rétrogradations (cinq au total, sans compter les vingt tables ayant perdu leur unique macaron), qui a été faite une semaine plus tôt. Si aucun chef détenteur de trois étoiles n'avait été rétrogradé lors des millésimes 2021 et 2022, le guide a en effet annoncé lundi dernier que les tables de Guy Savoy et Christopher Coutanceau perdaient leur troisième étoile, la plus haute distinction dans le monde de la gastronomie.

Elu meilleur chef au monde pour la sixième fois consécutive en novembre, Guy Savoy était détenteur de trois étoiles depuis 2002. Christopher Coutanceau avait, lui, obtenu son troisième macaron juste avant le premier confinement en 2020.