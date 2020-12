Coronavirus : les salles de cinéma face à la crainte d'une fermeture prolongée

Le monde de la culture est dans l'angoisse. Il y a quelques semaines, le gouvernement avait annoncé qu'une réouverture des salles de théâtre et de cinéma serait possible à compter du 15 décembre. Mais la circulation du Covid-19, toujours très active sur le territoire français, pourrait inciter les autorités à repousser cette reprise d'activité pourtant tant attendue.



Le risque de la déprime

"Au Havre (Seine-Maritime), tous les habitants vont être testés. Et en testant l'intégralité de la ville, on va forcément trouver 2 000 ou 3 000 cas supplémentaires," se désole Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français. "On ne va pas me faire croire que tout est dans le chiffre. Bien sûr, on est tous convaincus qu'il faut se battre contre le virus. Mais si le prix à payer est de faire passer l'ensemble du pays dans la déprime, je pense que cela ne servira à rien." Les professionnels du secteur seront fixés jeudi 10 décembre par Jean Castex. Une allocution à suivre sur France 2 dès 17h30.

