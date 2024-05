Festival de Cannes 2024 : "Emilia Perez", "Les Linceuls", "Marcello Mio"... Quelles sont les dates de sortie des films projetés sur la Croisette ?

(WHY NOT PRODUCTIONS / PATHÉ FILMS)

Le Festival de Cannes s'apprête à remettre sa Palme d'or samedi 25 mai. Vingt-deux films étaient en compétition pour cette récompense suprême. Certains d'entre eux sont déjà sortis en salles et d'autres sont attendus prochainement. On fait un point non exhaustif.

Pendant le Festival de Cannes, les cinéphiles, les journalistes et le monde du cinéma, découvrent des dizaines de films. Mais le grand public attend souvent avec impatience les différents longs-métrages en salles pour en profiter de la même façon. Quelles sont les dates de sortie ? On répond à vos interrogations pour une sélection d'entre eux (la liste n'est évidemment pas exhaustive).

"Kinds of Kindness"

Yorgos Lanthimos était de retour à Cannes avec un film assez singulier, Kinds of Kindness. Un triptyque autour des questions de pouvoir, d'argent et du libre arbitre. Il s'agit de trois histoires qui s'entremêlent dans lesquelles le réalisateur distille sa vision acide d'une humanité en quête de sens. Avec un casting de grande classe où l'on retrouve Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe et Margaret Qualley. Dans ce nouveau long-métrage, le cinéaste joue de subtilités narratives qui ont enchanté nombre de festivaliers. Le film est attendu sur les écrans le 26 juin 2024.

"Emilia Perez"

Le nouveau film de Jacques Audiard a enthousiasmé la Croisette. C'est d'ailleurs celui qui semble mettre presque tout le monde d'accord. Bien loin de l'univers d'Un prophète, Grand Prix du jury en 2009, puisque le réalisateur signe avec Emilia Perez, une comédie musicale mexicaine avec les actrices Zoe Saldana et Selena Gomez. Et si l'excitation est à son comble, c'est sans doute pour le genre et le registre du film qui sont les plus improbables de cette quinzaine. Un polar sur fond de comédie musicale qui raconte l'histoire d'un baron de la drogue mexicain qui kidnappe une avocate pour qu'elle l'aide à réaliser son rêve le plus fou, devenir la femme qu'il a toujours voulu être. Engagé, ce long-métrage évoque la question des violences faites aux femmes, mais également la question du genre puisque la grande révélation du film est Karla Sofia Gascon, une actrice espagnole transgenre. La sortie en salles est prévue le 28 août 2024. Mais les plus impatients pourront le découvrir dans cinq Pathé de France, dimanche 26 mai à 16h30.

"Les Linceuls"

Effondré par le décès de son épouse en 2017, David Cronenberg s'est lancé dans l'écriture du scénario puis la réalisation des Linceuls, projeté lundi 20 mai en compétition au Festival de Cannes. À la cinquantaine, Karsh, célèbre homme d'affaires, ne parvient pas à faire le deuil de sa femme. Pour combler cette perte, il invente le GraveTech, un système informatique audiovisuel connecté aux linceuls qui permet aux visiteurs de voir leur être cher dans la tombe. Quand il constate que neuf sépultures, dont celle de sa femme, ont été profanées, il enquête pour dépister les responsables. Il sort le 25 septembre 2024 en salles, mais pour ceux qui voudraient le voir en avant-première, Pathé le projette dans cinq de ses cinémas le samedi 25 mai à 21h.

"Marcello Mio"

Avec Marcello Mio, présenté cette année dans la sélection officielle du Festival de Cannes, Christophe Honoré sonde à nouveau le sujet de la filiation et du deuil. Mais cette fois-ci, il s'empare d'un monstre du cinéma : Marcello Mastroianni. Pour incarner le comédien disparu en 1996, c'est tout naturellement à sa fille, Chiara Mastroianni, son actrice fétiche, qu'il a demandé de jouer son propre rôle. Et la question va à nouveau se poser avec une dimension cinématographique. Comment faire ressurgir le souvenir d'un être qui hante notre vie autant que la pellicule ? Pour l'accompagner dans cette quête identitaire, le réalisateur l'entoure d'un casting intime et familial. Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Melvil Poupaud, Fabrice Luchini, Nicole Garcia, tous dans leur propre rôle, entrent dans cette farce onirique. Dans les cinémas depuis le 21 mai.

"Le Deuxième acte"

Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quenard forment le quatuor de tête de ce Deuxième Acte de Quentin Dupieux, qui était le film d'ouverture du festival, présenté hors compétition. Florence (Léa Seydoux) se rend avec son père Guillaume (Vincent Lindon) dans un restaurant où elle va lui présenter David (Louis Garrel), l'homme de sa vie. Mais ce dernier n'aime pas Florence et il est accompagné de son ami Willy (Raphaël Quenard) qu'il lui présente. Les échanges tournent au vinaigre, jusqu'à ce qu'un événement bouleverse la donne... Actuellement en salles.

"Furiosa"

Le réalisateur George Miller reprend du service pour la cinquième fois à la tête de la saga Mad Max, qu'il a inaugurée en 1979. Dans Furiosa, Anya Taylor-Joy (Dune 2, Last Night in Soho, Le Jeu de la dame...) remplace Charlize Theron à la tête d'un film plus féminin. Sur une Terre post-apocalyptique, peuplée de tribus rivales hypermotorisées, Furiosa est arrachée aux siens par une horde menée par Dementus qui s'oppose à un redoutable rival, Immortan Joe. En échappant à ses prédateurs, Furiosa va exercer son droit de vengeance. En salles depuis le 22 mai.

"Horizon: an American Saga"

Le dernier long-métrage de Kevin Costner, Horizon: an American Saga, présenté hors compétition à Cannes, est un western tourné dans l'Utah, qui raconte l'histoire de l'Amérique, à travers la saga des colons, partis à la conquête de l'Ouest. Pour le réalisateur américain, "c'est plus la promesse de ce que l'Amérique pouvait être pour ceux qui ont émigré d'Europe". Selon lui, "on leur a promis qu'il y avait aux États-Unis plus de terres qu'on pouvait l'imaginer. On leur a promis que si vous étiez suffisamment tenace, suffisamment fort, vous pouviez en devenir le maître." Horizon: an American Saga est le premier volet d'une série de quatre films qui fera dix heures au total. Sur les écrans, le 3 juillet 2024.

"Le Comte de Monte-Cristo"

Sur les bords de la Méditerranée, la renommée d'Edmond Dantès attire généralement les touristes du côté de son château, mais aujourd'hui, l'énigmatique personnage s'est montré sur la Croisette. Ici, le héros d'Alexandre Dumas a les traits de Pierre Niney. "C'est un peu notre Hamlet à nous, il y a tellement de personnages en un, une histoire très forte de vengeance et à la fois de l'aventure et à la fois de la psychologie, presque de la tragédie par moments, ça me plaisait beaucoup", explique Pierre Niney à France Télévisions. Celle de ce jeune marin injustement emprisonné, riche et assoiffé de vengeance, est une histoire qui inspire le cinéma. Le Comte de Monte-Cristo de 2024 a pris un nouveau souffle. Il continue de tenir en haleine lecteurs et spectateurs. Un film a retrouvé en salles le 28 juin 2024.