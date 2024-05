Festival de Cannes 2024 : "Marcello Mio", Chiara Mastroianni émouvante et mélancolique dans la peau de son père

Le réalisateur Christophe Honoré et la comédienne sont de nouveau réunis dans la sélection officielle de la 77e édition du festival. Ils nous offrent une comédie nostalgique et poétique, et un fabuleux hommage à Marcello Mastroianni et au 7e art en général.

Comment continuer de vivre avec la mort d'un proche ? Comment redonner vie aux personnes disparues ? Comment ne pas oublier les visages qui s'estompent ? Autant de questions existentielles que le cinéaste Christophe Honoré explore dans son œuvre depuis plus de vingt ans. Des Chansons d'amour en 2007, au Lycéen en 2022 en passant par Dans Paris en 2006 et plus récemment au théâtre dans Le Ciel de Nantes, Christophe Honoré n'a de cesse de convoquer les fantômes du passé. Le film sort en salles mercredi 21 mai. Avec Marcello Mio, présenté cette année dans la sélection officielle du Festival de Cannes, le réalisateur sonde à nouveau le sujet de la filiation et du deuil. Mais cette fois-ci, il s'empare d'un monstre du cinéma : Marcello Mastroianni.

Pour incarner le comédien disparu en 1996, c'est tout naturellement à sa fille, Chiara Mastroianni, qu'il a demandé de jouer son propre rôle. Et la question va à nouveau se poser avec une dimension cinématographique. Comment faire ressurgir le souvenir d'un être qui hante notre vie autant que la pellicule ? Pour l'accompagner dans cette quête identitaire, le réalisateur l'entoure d'un casting intime et familial. Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Melvil Poupaud, Fabrice Luchini, Nicole Garcia, tous dans leur propre rôle, entrent plus ou moins avec joie dans cette farce onirique.

La fille de son père

Tout commence par un tournage qui vire au cauchemar. Sous les cris d'une réalisatrice excitée, Chiara Mastroianni est sommée de rejouer la scène de la Dolce Vita dans une fontaine de Paris. Une séquence mythique qu'elle connaît bien, puisque dans le film d'origine réalisé par Fellini en 1960, c'est son père, Marcello, qui tient le rôle-titre aux côtés d'Anita Ekeberg. Affublée d'une perruque blonde et d'une robe qui n'en finit pas, Chiara Mastroianni prend conscience de l'absurdité de la scène. S'ensuit un casting avec Fabrice Luchini pour le film de Nicole Garcia. À la fin des essais, la réalisatrice lui lance : "Dans cette scène, j'aimerais que tu sois moins Deneuve que Mastroianni !". Une injonction qui va résonner de manière singulière dans l'inconscient de la comédienne. Cheveux courts, lunettes d'homme, chapeau, moustache, Chiara va se glisser avec délice dans le costume de Marcello.

Face à cette surprenante transition, ses proches vont chacun réagir de manière différente. Croyant à une lubie passagère, sa mère, Catherine Deneuve, et son ancien compagnon, Benjamin Biolay, l'entourent de tendresse et de bienveillance. "Elle a besoin de son père", explique sa mère. "Ton père te manque", tente d'interpréter Benjamin Biolay. Mais d'autres au contraire ne la ménagent pas. À commencer par Nicole Garcia : "C'est quoi encore cette farce !", s'agace-t-elle. Quant à son amour d'adolescence, Melvil Poupaud, c'est la colère qui l'emporte. Reste un personnage inattendu qui s'engouffre avec joie dans ce nouvel horizon, Fabrice Luchini qui va enfin pouvoir devenir l'ami de Marcello Mastroianni.

Comédie mélancolique

Dans ce nouvel opus, Christophe Honoré convoque, une fois encore, les fantômes du passé. Il y ajoute de la poésie et de l'humour. Chiara muée en Marcello traverse avec élégance les souvenirs (réels ou fantasmés) de son enfance.

Au cours de son voyage mémoriel, elle fait des rencontres impromptues. Un soldat anglais prêt à sauter d'un pont de Paris, un chien en quête de compagnie, un chaton fragile. Ses déambulations la mènent sur les toits de la capitale, dans l'ancien appartement familial, et puis à Rome. Le charme de cette comédie mélancolique tient surtout à l'interprétation lumineuse de Chiara Mastroianni.

Telle une funambule qui marche sur le fil d'un héritage parfois trop lourd, l'actrice fonce tête baissée dans les méandres d'un mythe qu'elle tente de toucher. Loin d'une fresque nostalgique, Marcello Mio nous fait aussi rire, notamment grâce aux répliques de Catherine Deneuve qui en quelques mots déconstruit l'image de la légende.

Fiction ou documentaire, Christophe Honoré convoque le vrai et le faux, fait revivre un monument cinématographique. Malgré quelques séquences trop longues, il parvient à embarquer les amoureux de Marcello Mastroianni.

Affiche du film "Marcello Mio" de Christophe Honoré. (DR)

Genre : Comédie

Réalisateur : Christophe Honoré

Scénario : Christophe Honoré

Avec : Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Nicole Garcia, Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay, Hugh Skinner

Pays : France

Durée : 2h01

Sortie : 21 mai 2024

Synopsis : C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve et, le temps d'un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père.