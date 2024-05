Festival de Cannes 2024 : avec "Furiosa : une saga Mad Max", le bruit et la fureur sont de retour

George MIller reprend du service pour la cinquième fois à la tête de la saga Mad Max, qu'il a inaugurée en 1979, avec une fraîcheur et une pêche de jeune homme, à 79 ans. Anya Taylor-Joy (Dune) remplace Mel Gibson, en féminisant un mythe gonflé à la testostérone, sans que l'on y perde au change. Même si le film surdéveloppe son sujet, dans une poursuite motorisée de deux heures et demie. Mais n'est-on pas venu pour cela ?

Très attendue après neuf ans d'absence, la saga prend un nouveau jour tout en restant dans les clous, avec une sortie en salles dans la foulée de son avant-première cannoise hors compétition, le 22 mai 2024.

Sur une Terre postapocalyptique, peuplée de tribus rivales hypermotorisées, Furiosa est arrachée aux siens par une horde menée par Dementus qui s’oppose à un redoutable rival, Immortan Joe. En échappant à ses prédateurs, Furiosa va exercer son droit de vengeance.

Le planète Mad Max se porte bien et livre toujours son lot d'actions, de poursuites et d'idées de mise en scène. Le casting est à la hauteur et la conception esthétique est bourrée d'inventions, dans les costumes et les machines improbables qui se livrent à des ballets incandescents, spectaculaires et continuellement renouvelés. George Miller est toujours aussi dynamique derrière la caméra. Il faut toutefois s'accrocher à la vision de ce capharnaüm incessant : métal hurlant !

L'affiche de "Furiosa : une saga Mad Max" de George Miller (2024). (WARNER BROS; FRANCE)

La fiche

Genre : Action / Science-fiction

Réalisateur : George Miller

Acteurs : Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

Pays : Australie / Etats-Unis

Durée : 2h28

Sortie : 22 mai 2024

Distributeur : Warner Bros. France

Synopsis : Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu’elle tente de survivre à la Désolation, à Immortan Joe et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n’a qu’une seule obsession : la vengeance.