Vrai ou Fake : quelle est la thèse défendue par le documentaire "Hold-Up" ?

Quelle est la thèse du documentaire Hold-Up ? Hold-Up, c'est l'histoire d'un État menteur et manipulateur. Masques, confinement, décompte des morts... avec le Covid-19, l'État voudrait nous faire peur pour faire de nous des marionnettes d'un monde à la Matrix ! L'élite mondiale serait aux manettes : les Gafa, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Big Pharma, mais surtout, l'ennemi juré des complotistes : Bill Gates.

Une société sans contact

L'objectif serait de vacciner l'humanité pour nous inoculer des nanoparticules pour nous tracer, mais aussi pour que l'on remplace les banques car Bill Gates aurait déposé un brevet pour lier nanoparticules et cryptomonnaie. Ainsi, fini les banques, les billets, les échanges anonymes, l'intimité, la liberté... l'heure est à la donnée, et à la 5G, évidemment. Ce n'est pas un hasard si l'on est justement en train de la déployer. Le Covid-19 aurait déposé les bases d'une société sans contact, prête à basculer vers un tout-numérique aux mains d'un gouvernement mondial. L'homme devient une interface, un objet-connecté, répondant aux rêves d'immortalité de Google et d'Elon Musk ! La fabrication du Covid-19 serait même scénarisée depuis des années...