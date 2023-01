Cinéma : "Thunivu", le film indien qui déchaîne les passions

Le film d'action indien "Thunivu", sorti mercredi 11 janvier, provoque des scènes de liesse dans le monde entier.

Devant le film Thunivu, une salle entière hurle de joie, craque des fumigènes. C’est une ambiance survoltée de match de foot et pourtant, cela se déroule dans la région parisienne, durant une séance de cinéma. Le spectacle est autant sur l'écran, avec ce long métrage sur l’histoire de braqueurs, que dans la salle. Pour la communauté indienne qui vit en France, c’est comme cela que l'on exprime son amour du cinéma. “On applaudit, on danse, on chante pendant tout le film”, dit un spectateur.

Le film est entièrement en tamoul

Si Thunivu est un immense succès, c’est parce qu’il est interprété par Ajith Kumar, le Georges Clooney indien. En Inde aussi, la sortie du film déclenche aussi les passions, notamment de danseurs, devant une fresque du visage de l’acteur. Distribué dans 37 salles en France, Thunivu a été tourné en langue tamoul, un événement pour les 200 000 ressortissants qui vivent en France. Depuis la sortie du film, les salles sont complètes en France. Une plateforme de streaming en a déjà acheté les droits.