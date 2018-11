Cinéma : "Les Filles du soleil" sort en salles

"Je suis tombée sur un article sur des femmes yézidies qui étaient devenues combattantes face à Daech, qui faisaient partie d'un bataillon qui s'appelait Les Filles du soleil", explique Eva Husson, la réalisatrice du film qui sort en salles le 21 novembre et dans lequel Emmanuelle Bercot interprète une reporter de guerre qui suit ces femmes. Et la réalisatrice de poursuivre : "Cette histoire m'a donné comme une sorte d'électrochoc. Je me suis vraiment dit que si moi ça pouvait m'émouvoir et m'inspirer de la force à ce point là, qu'est-ce que ça pourrait être dans un film de deux heures."

Un film qui "peut irriter les gens" ?

"Quand on veut faire un film de guerre, on a des financiers qui vous dise - à ma productrice en l'occurrence : 'Mais elle n'a jamais fait de film de guerre avant, comment elle va s'en sortir ?' C'est une question qu'on n’oserait jamais poser à un homme", estime Eva Husson. Pour l'actrice Golshifteh Farahani, ce film "peut irriter les gens parce que c'est une histoire de guerre de femmes qu'on n'a jamais vues vraiment. On a toujours vu des superhéros, mais on n'a jamais vu un groupe de femmes qui font la guerre, raconté par une femme. C'est un point de vue d'Eva."