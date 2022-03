Huit évènements à ne pas manquer dans le programme du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2022

D'annulations en reports pour cause de crise sanitaire, le festival international de bande dessinée d'Angoulême aura cette fois bien lieu du 17 au 20 mars 2022. La présence de l'immense Chris Ware, un grand prix féminin, des Fauves, des expositions, des masterclasses… Franceinfo Culture vous présente huit temps forts de cette 49e édition printanière.

1 Chris Ware : une exposition et une masterclass avec un maître du 9e art

Grand Prix 2021 du Festival d'Angoulême, l'auteur américain Chris Ware sera à Angoulême pour Building Chris Ware, la grande rétrospective qui lui est consacrée du 17 au 20 mars à l'espace Franquin, et pour une masterclass exceptionnelle le samedi 19 mars. Une occasion de découvrir cet auteur culte, à l'univers singulier et inventif. Élaborée en étroite collaboration avec Chris Ware, l'exposition présente de nombreuses planches originales et des objets conçus par l’artiste. "Le but avoué est, en filigrane, d’inviter le public à pénétrer au plus près des arcanes du langage de la bande dessinée et de ses potentialités", annonce le festival.

"J'ai été tout de suite capté par ses dessins parce que cela m’interpellait, de voir autant de formats différents, autant de variétés de style, chez un même auteur", estime Riad Sattouf, Fauve d'or 2015 pour L'Arabe du Futur 1, un fan de la première heure. La masterclass sera animée par Benoît Peeters et June Misserey, commissaires de l’exposition.

"Building Stories, daughter" (Chris Ware)

- Exposition "Building Chris Ware", Espace Franquin, du 17 au 20 mars

- Masterclass Chris Ware, le samedi 19 mars de 10h00 à 11H00 à l'Espace Franquin

2 Trois femmes pour un Grand Prix

Les trois finaliste du Grand Prix 2022 du Festial international de la bande dessinée d'Angoulême, de gauche à droite : Pénélope Bagieu, Julie Doucet et Catherine Meurisse (Festival d'Angoulême)

Depuis 2014, le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême est attribué à la suite d’un vote de la communauté des autrices et auteurs professionnels de bande dessinée. Cette année, ce sont trois femmes qui sont arrivées en finale : Pénélope Bagieu, Julie Doucet et Catherine Meurisse. Le Grand Prix 2022 sera annoncé au théâtre d'Angoulême le mercredi 16 mars au cours d'une cérémonie d'ouverture exceptionnelle en soutien à l'Ukraine.

3 Se raconter", l'autobiographie en BD

De Marjane Satrapi à David B., en passant par Art Spiegelman, l'autobiographie en bande dessinée est un genre que de nombreux auteurs et autrices pratiquent depuis plusieurs décénnies, sous diverses formes.

Portrait de Roberto Saviano, auteur de "Je suis toujours vivant" (Gallimard / Steinkis) avec le dessinateur Asaf Hanuka (Francesca Montovani / Gallimard) La 49e édition du festival d'Angoulême se propose de jeter un éclairage sur cette tendance, avec des expositions, des masterclass, des rencontres avec Aude Picault, Jean-Christophe Menu, Pénélope Bagieu, Edmond Baudoin, David Prudhomme... ou encore Roberto Saviano.

4 L'exposition Shigeru Mizuki

Pour fêter les 100 ans de sa naissance, le festival propose cette année une rétrospective consacrée au mangaka japonais Shigeru Mizuki, qui s'est fait connaître en France avec NonnonBâ (Cornélius, 2011). Les histoires de ce pionnier du manga d'horreur, traumatisé très jeune par son enrôlement dans le deuxième confit mondial, sont souvent inspirées par la guerre et habitées par les fameux Yōkai, figures emblématiques du folklore japonais.

"Futaba Kikaku" (Shigeru Mizuki)

Riche de 200 documents et originaux, l'exposition décortique le travail de dessin de Shigeru Mizuki, "une juxtaposition entre la précision quasi documentaire des décors et l'expressivité cartoonesque des personnages", et s'attache également à explorer la dimension biographique et politique de son oeuvre.

"Shigeru Mizuki, contes d’une vie fantastique", au musée d'Angoullême, du 17 au 20 mars 2022

5 De Popeye à Persepolis : bande dessinée et cinéma d'animation

En marge du festival, cette exposition propose au visiteur de découvrir les relations entre la bande dessinée et le cinéma d'animation, dont les histoires sont depuis toujours entremêlées.

Exposition "De Popeye à Persépolis", musée de la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême, du 26 janvier au 6 novembre 2022 (Musée de la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême) Riche de plusieurs centaines de pièces, planches, dessins, documents, objets comme des appareils de projection, des films d'archives ou encore des installations contemporaines, l'exposition, installée dans un espace de 400 m2 de la Cité internationale de la bande dessinée s'attache à montrer comment bande dessinée et dessin animé ont servi de support à la diffusion d'une culture de masse, jouant un rôle majeur dans la construction de nos civilisations contemporaines, dont l'image est devenue l'une des pièces maîtresses.

"De Popeye à Persépolis", jusqu'au 6 novembre 2022 au musée de la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême

6 Mortelle Adèle

La facétieuse Adèle imaginée par le scénariste Mr Tan et dessinée par Diane Le Feyer est la star des cours de récré : 18 tomes, 10 millions d'exemplaires vendus depuis sa naissance, et depuis déclinée dans tous les sens, en romans, jeux, ou encore une adaptation télé prévue pour 2022... La jeune pestouille pleine de peps est mise en scène dans une exposition interactive sous la forme d'un parcours dans lequel les enfants "auront fort à faire pour devenir membres à part entière du club des Bizarres".

"Mortelle Adèle, l'exposition interdite aux nazbroques" (@Festival International de la BD d'Angoulême)

"Mortelle Adèle, l'exposition interdite aux Nazebroques", du 17 au 20 mars au Chais Magelis

7 Une projection-rencontre avec Riad Sattouf et Vincent Lacoste

C'est devenu une tradition, au festival d'Angoulême, de faire un focus sur les relations entre 9e avec le 7e art. Plusieurs événements sont au programme du Quartier BD ciné séries, des projections en avant-première (Inu-Oh, du Japonais MasaakiYuasa, Lastman Hearoes -Episode 1, de Jérémie Hoareau, des projections-rencontres : avec Catel pour parler d'Alice Guy, mais aussi une projection du film Les beaux gosses, suivie par une rencontre avec Riad Sattouf et Vincent Lacoste, pour parler du dernier album de l'auteur de L'arabe du Futur, Le jeune acteur (Les livres du futur, 2021).

Couverture de "Le jeune acteur - tome 1 Aventures de Vincent Lacoste au cinéma", de Riad Sattouf, 4 novembre 2021 (Les livres du futur; Illustrated édition)

"Les beaux gosses", au cinéma CGR, samedi 19 mars à 14h30

8 Goscinny scénariste engagé

Le musée des Beaux-Arts d'Angoulême présente René Goscinny scénariste, quel métier !, une exposition consacrée au travail de scénariste du père d'Astérix. On peut y découvrir le "caractère polygraphe" de l’œuvre de Goscinny et tenter de comprendre les "les ressorts de son écriture".

France 3 Poitou-Charentes L'exposition retrace également une part moins connue de Goscinny : son engagement dans la lutte pour les droits d'auteur, "un combat qui a participé de la reconnaissance de la bande dessinée comme un art à part entière".

"René Goscinny scénariste, quel métier !" jusqu'au 20 mars au Musée des Beaux Arts d'Angoulême



Le programme heure par heure du Festival intenational de la bande dessinée d'Angoulême, du 17 au 20 mars 2022