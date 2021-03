Photo Hebdo : retour sur une semaine d’actualité en images

La croix et le croissant sont dans les mêmes turbulences. Ce n’est pas une tragédie de plus à Beyrouth (Liban), mais le désespoir de tous, chrétiens et musulmans, qui s’épaissit et leur colère qui éclate. La devise libanaise est au plus bas, la pauvreté atteint des sommets. Au Myanmar, malgré les 38 manifestants tués mercredi 3 mars, les Birmans sont toujours prêts à suffoquer pour réclamer le retour à la démocratie. Contre les gaz lacrymogènes, leur créativité n’a pas de limite.



Une lune enveloppante réchauffe la Statue de la Liberté

À Saint-Pétersbourg (Russie), malgré une température ressentie de - 12°C, les premiers rayons de soleil aimantent les Russes en manque de vitamine D. Sur des images, on peut voir qu’ils ont fait tomber la doudoune et s’offrent à une promesse de chaleur. À New York (États-Unis), la Statue de la Liberté aurait plutôt le culte de la lune rousse, une lune enveloppante qui réchauffe le triomphe de son flambeau.

