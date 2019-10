Patrick Chauvel : "On laisse tomber les Kurdes qui se sont battus pour nous"

Doublement primé au Festival du reportage de guerre à Bayeux (Calvados), Patrick Chauvel regrette "qu'on laisse tomber les Kurdes qui se sont battus pour nous" contre Daech en Syrie, à Baghouz notamment, les seuls soldats qui ont combattu au sol les hommes de Daech.

Et le photoreporter de guerre de raconter : "Les Français et les Américains bombardaient à distance pendant que les Kurdes montaient au charbon pour éradiquer des personnes qui nous détestent et qui ne rêvent que de revenir en Europe pour bousiller notre façon de vivre".

"Des jeunes Kurdes se sont sacrifiés"

"Beaucoup de jeunes Kurdes, hommes et femmes, se sont sacrifiés et on les lâche au moment où les Turcs arrivent", s'insurge-t-il.



Patrick Chauvel, qui a couvert 34 conflits du Vietnam à la Somalie en passant par l'Irlande du Nord, craint une résurgence de Daech : "Les Kurdes vont ouvrir les prisons. C'est une catastrophe".

Le JT

Les autres sujets du JT