Reportage Coupe du monde 2022 : à Marrakech, "on a envie de faire la bise, même aux inconnus", avant la demi-finale historique face aux Bleus

La France affrontera le Maroc mercredi en demi-finale de la Coupe du monde de foot. C’est la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition. Du baume au cœur pour les Marocains, durement touchés par les années Covid.

Sur les étals bigarrés d’un marché de la banlieue de Marrakech, ce vendeur de fruits et légumes dresse une longue liste de ces produits qui ne cessent d’augmenter : "Bananes, pêches, pastèques, ananas…" L’inflation des produits alimentaires atteint près de 15% ici au Maroc. Pour certains, comme Mounir, difficile de remplir le frigo. Il est obligé d’enchaîner les petits boulots pour survivre. Alors le parcours des Lions de l’Atlas en Coupe du monde est sa petite bouffée d’oxygène. "Vraiment les gens ont un peu besoin d’être contents. On a passé deux-trois ans un peu difficiles. C’est vraiment quelque chose de bien qu’a fait l’équipe nationale, vraiment formidable", commente-t-il.

Des années difficiles car, avant l’inflation, il y a eu le Covid-19 dont l’économie du pays a beaucoup souffert. Marrakech a été particulièrement touchée. Bader, un vendeur de poterie, se souvient de ces mois de confinement sans aucun touriste. "On a commencé à crever quoi, résume-t-il. Mais c’est comme ça, Marrakech est une ville touristique. On a passé les pires moments. Maintenant, ça va, tranquille", sourit-il.

Et les touristes sont effectivement de retour dans la boutique de Bader. Quant au foot, selon lui, c’est le symbole de cette renaissance du pays après plusieurs années de marasme. "L’équipe nationale a redonné la joie aux gens, l’envie de faire la fête, de rencontrer des gens, de leur faire la bise même si tu ne les connais pas. Même les Européens qui viennent, ils sont contents. Si tu viens dans un autre pays et que tu trouve les gens souriants, tu as envie de revenir. C’est bien !" La Coupe du monde au Qatar aura aussi été une belle vitrine pour le Maroc, et ça peu importe le résultat contre la France mercredi.