"Quand je regarde des matchs de Maradona, je vois Messi et quand Messi joue, je vois Maradona" : avant la finale, l'Argentine joue aux sept différences entre ses deux capitaines de légende

Plus de 36 ans après la Coupe du monde remportée par Diego Maradona et ses coéquipiers, toute l'Argentine espère que le capitaine Messi emprunte le même chemin que lui.

Va-t-il rejoindre Diego Maradona au rang des saints du football argentins, et entrer dans le club très sélecte des capitaines ayant emmené leur sélection au titre suprême ? L'Argentine de Léo Messi affrontera demain la France en finale de la Coupe du monde au Qatar. Les deux équipes espèrent accrocher sur leur maillot une troisième étoile.

Dans les rues de Buenos Aires, le visage d'un héros s'affiche partout : celui de Lionel Messi. Et dans le quartier populaire de La Boca, qui accueille l'un des deux clubs emblématiques et historiques de la capitale argentine, Boca Juniors, les fans de l'attaquant du PSG voient en lui le digne hériter de Diego Maradona.

"Je suis le double officiel de Diego Maradona, j'ai beaucoup travaillé avec Diego, je l'adorais", proclame Escolástico Berto Mendez, numéro 10 sur le dos, un ballon de foot et une Coupe du monde en toc dans les mains. Mécanicien de profession, il raconte avoir fait 100 couverture de magazines dont 5 avec le vrai Diego. "Si Messi emporte ce mondial, ça le mettra au même niveau que Maradona. C'est un joueur sensationnel, je l'adore."

"Cette finale perdue au Maracana en 2014 ça m'a tué, j'ai beaucoup pleuré. À l'époque ça ne l'a pas fait mais ce Mondial, il est pour Messi." Escolástico Berto Mendez à franceinfo

Messi "plus humble", Maradona "légende planétaire"

"Après, il y a des petites différences entre les deux. Maradona avait un jeu plus rentre-dedans. Il avait un côté casse-cou", souligne le supporter. Mais balle au pied c'est le même génie assure Johana. "Moi, je le compare beaucoup à Maradona, affirme la fan argentine. Maradona n'est plus là. Mais quand je regarde des matchs de Maradona, je vois Messi et quand Messi joue je vois Maradona. Ils se ressemblent."

"Maradona reste une icône planétaire, il a gagné la Coupe du monde. Messi est un très bon joueur, mais il n'est pas encore champion du monde." Marcello, supporter argentin à franceinfo

Marcello qui échange des pesos contre des devises étrangères, nuance : "Messi est unique, c'est un crack. Il avale 90 voire 120 minutes de jeu sans problème. Mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Ce sont deux personnalités différentes, Messi est plus humble." Il serait même trop consensuel, selon les anti-Messi et selon Maradona lui-même. Ce qui agace Carolina, serveuse dans un des restaurants du quartier : "ils ont répété qu'il gagnait tout avec le Barça et rien avec l'équipe nationale. Ils ont oublié que c'est grâce aux championnats européens que Messi est devenu Messi. Il n'a jamais oublié d'où il venait."