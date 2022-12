Reportage Coupe du monde 2022 : "Ce serait beau de voir Messi soulever la Coupe pour sa fin de carrière !", s’enthousiasment des supporters argentins

Et un et deux et trois zéro ! Victoire de l’Argentine mardi contre la Croatie pour la première demi-finale de la Coupe du Monde. Et grande joie bien sûr en Argentine après un match mené par une équipe solide et un capitaine, Lionel Messi, qui a montré sa magie sur le terrain.

Messi et l'Argentine touchent à leur rêve : l'Albiceleste a balayé la Croatie de Luka Modric (3-0) mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Et obtient donc la sixième finale mondiale de son histoire. A des milliers de kilomètres du Qatar, la joie a été vécue en direct. Et c'est une véritable explosion de joie, suivie d’innombrables chants.

Segna l'#Argentina e a Buenos Aires si scatena la festa — GOAL Italia (@GoalItalia) December 14, 2022

L’équipe argentine, solide et unie, fait la fierté des Argentins mardi 13 décembre. Certains se sont réunis dans ce bar de Buenos Aires pour suivre la demi-finale contre la Croatie. "Nous avons une équipe qui a le sens de l’amitié, assure Michaela, 37 ans. Ils sont solidaires, professionnels. Je suis vraiment heureuse. Ils méritent ce triomphe. Pour nous, c’est comme une caresse, une vraie joie pour tous les secteurs sociaux. C’est merveilleux."

Dans le bar, les Argentins montent et dansent sur les tables. On chante, on s’embrasse. Une belle et sympathique euphorie. "J’espère que Maradona depuis le ciel nous aidera à gagner la troisième étoile", souhaite Tomas, 13 ans.

"Maintenant, il faudra jouer contre le Maroc ou contre la France. Mais la France, non parce que vous avez ce Mbappé qui court à 1 000 km/h !" Tomas, 13 ans. à franceinfo

Même si Mbappé fait peur, beaucoup d’Argentins souhaitent tout de même affronter la France à cause de cette petite rancœur qui est restée après leur élimination en quart de finale lors du dernier Mondial, et restée dans les cœurs tricolores sous la phrase "Second poteau Pavard !". "On veut prendre notre revanche ! , lance Jonathan. Maintenant c’est à nous de porter le trophée, surtout qu’on a le meilleur Messi de tous les temps. Ce serait beau de voir Messi soulever la Coupe pour sa fin de carrière !"

Una vista desde el aire de lo que ha sido el Obelisco de Buenos Aires para celebrar el pase a la final de #Qatar2022.



Las imágenes son IMPRESIONANTES… src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ARG #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KzIImscOih — Fútbol Total (@FT_Total) December 14, 2022

C’est en effet l’image de Lionel Messi qui manque à son album. Dimanche, l’Argentine jouera la sixième finale de son histoire en coupe du monde. Mais pour le moment, place au rêve, à l’illusion et à la fête.