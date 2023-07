Coupe du monde de football : entrée réussie pour les Américaines, le Japon tranquille contre la Zambie... Ce qu'il faut retenir de la journée de samedi

Les Etats-Unis ont débuté la défense de leur titre par une victoire contre le Viêt Nam, samedi dans la nuit, tandis que le Japon s'est défait sans forcer du piège zambien.

Les filets ont tremblé à huit reprises tôt dans la matinée. Doubles championnes en titre, les Américaines ont signé un succès net face à des Vietnamiennes qui découvraient la Coupe du monde (3-0), samedi 22 juillet. Même scénario pour le Japon contre la Zambie (5-0), également novice à ce niveau. Voici ce qu'il faut retenir des matchs en ce début de week-end.

La Japonaise Mina Tanaka a dû s'y reprendre à trois fois

Particulièrement active, l'attaquante japonaise Mina Tanaka a été dans tous les coups, les bons comme les mauvais, contre la Zambie. Sur une action qui a rappelé le but refusé à Antoine Griezmann contre la Tunisie au Qatar, la joueuse de l'Inac Kobe a d'abord été signalée en position de hors-jeu par la VAR alors qu'elle pensait avoir ouvert le score sur un coup franc excentré (22e). De la même manière, sa deuxième réalisation a ensuite été annulée au retour des vestiaires (49e).

La troisième a finalement été la bonne pour la numéro 11, qui inscrit d'un tacle aux six mètres son premier but dans le tournoi (55e). Passeuse décisive pour pemettre à sa coéquipière Hinata Miyazawa d'inscrire un doublé (43e, 62e), la joueuse de 29 ans a ensuite cédé sa place pour assister du banc à la fin du récital nippon. Eliminées en huitièmes de finale par les Pays-Bas il y a quatre ans, les Japonaises retrouvaient la Coupe du monde avec la ferme intention de montrer qu'elles faisaient toujours partie du gratin mondial. Grâce à ce résultat (5-0), les Nippones prennent la tête du groupe C devant l'Espagne, grâce à une meilleure différence de buts.

Alex Morgan confirme les difficultés sur pénalty

Si les doubles championnes du monde en titre ont assuré dans la nuit face à de faibles Vietnamiennes en s'imposant 3-0, la star Alex Morgan a néanmois vu sa tentative sur pénalty repoussée par la gardienne Tran Thi Kim Thanh. De quoi confirmer un réel déchet des attaquantes dans l'exercice depuis le début du Mondial (3/7 marqués).

Avant elle, la Néo-Zélandaise Ria Percival avait envoyé sa frappe sur la barre transversale norvégienne lors du match d'ouverture. Les incontournables Christine Sinclair (Canada) et Jennifer Hermoso (Espagne) ont perdu leur duel contre les portières nigériane et costaricaine. Après avoir manqué sa première opportunité, la Japonaise Riko Ueki a bénéficié d'une décision arbitrale pour retirer et marquer son essai à 11 mètres.