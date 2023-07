Coupe du monde de football : les Etats-Unis défendent leur titre, le champion d'Europe anglais entre en scène… Les matchs au programme de samedi

Quatre rencontres se déroulent samedi, avec en point d'orgue les rencontres des Américaines, lauréates de la dernière Coupe du monde, et du champion d'Europe en titre, l'Angleterre.

Le programme du Mondial de football 2023 s'intensifie, samedi 22 juillet, première journée avec quatre matchs prévus. Et les affiches ont de l'allure, avec les débuts de Team USA, vainqueure des deux dernières éditions, et de l'Angleterre, dans des rencontres déséquilibrées sur le papier. Au contraire du match Zambie-Japon, entre deux sélections qui visent les huitièmes de finale.

3h00 : Etats-Unis-Viêt Nam (M6)

Un choc au contexte historique ô combien fort, voilà l'entrée en matière offerte à la sélection américaine dans sa quête d'un troisième titre mondial consécutif. L'issue du match semble écrite, entre le grand favori de l'épreuve et une formation vietnamienne qui s'apprête à disputer son premier match en grande compétition internationale. Les Etats-Unis chercheront à envoyer un message à la concurrence, mais aussi à parfaire leurs automatismes.

Les absences sont nombreuses pour Team USA dans ce Mondial entre l'habituelle capitaine Becky Sauerbrunn, Mallory Swanson, Christen Press ou encore la Lyonnaise Catarina Macario. Le sélectionneur Vlatko Andonovski va devoir composer entre la dernière danse de certaines cadres comme Alex Morgan (34 ans) et Megan Rapinoe (38 ans), et l'émergence d'une nouvelle génération menée par Trinity Rodman (21 ans), fille de l'ancienne star du basket dans les années 90, Dennis Rodman. Sa première composition pourrait donner de premières indications sur sa recette vers le titre.

9h00 : Zambie-Japon (France 3)

Après la démonstration espagnole dans le premier match du groupe C, le Japon et la Zambie débutent leur duel à distance pour la qualification en huitièmes de finale. Les Nippones ont pour elles un plus grand vécu en Coupe du monde et des joueuses habituées au très haut niveau comme Yui Hasegawa, très convaincante au cœur du jeu de Manchester City. Mais elles ne devront pas sous-estimer une équipe zambienne en sérieuse progression.

Troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des nations, les Copper Queens veulent confirmer à l'échelon international. Elles viennent de s'offrir l'Allemagne pour leur dernier match de préparation (3-2). Barbra Banda avait inscrit un doublé et a une revanche à prendre, après avoir été interdite de la CAN pour un niveau élevé de testostérone. Banda avait notamment inscrit deux triplés d'affilée pour les débuts de la Zambie aux Jeux de Tokyo. Bis repetita à Hamilton samedi ?

11h30 : Angleterre-Haïti (W9)

Lauréate de l'Euro disputé devant son public l'an passé, l'Angleterre est attendue au tournant dans cette Coupe du monde. Les Three Lionesses doivent confirmer qu'elles ont bien passé un cap sous les ordres de la Néerlandaise Sarina Wiegman. Cela commence par sortir de la phase de poules sans frayeur, notamment contre Haïti. Mais Wiegman a tout à reconstruire ou presque, après la cascade de graves blessures qui a touché ses joueuses majeures ces derniers mois : Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Mead sont toutes absentes pour des blessures au genou.

Les Anglaises n'ont pas pour autant le droit à l'erreur contre les Haïtiennes, qualifiées pour le Mondial après être sorties des barrages. L'occasion de voir à l'œuvre Melchie Dumornay (19 ans), grande promesse du football international évoluant au Stade de Reims.

14h00 : Danemark-Chine (W9)

Dans la même poule que l'Angleterre et Haïti, le Danemark et la Chine s'affronteront lors du dernier match de ce troisième jour de la Coupe du monde. Qualifié pour sa première Coupe du monde depuis 2007, le Danemark est emmené par l'attaquante Pernille Harder, capitaine de l'équipe. Les Danoises espèrent remporter ce premier match pour faire un pas vers la qualification en huitièmes.

Elles auront fort à faire face à une sélection chinoise qui a remporté la Coupe d'Asie en 2022. Régulières au haut niveau, les Chinoises nourissent des ambitions pour cette Coupe du monde après s'être arrêtées en quarts lors du Mondial 2015 et en huitièmes en 2019.