Largement supérieures à leurs adversaires, les Ibériques n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'imposer vendredi (3-0).

De match, il n'y a pas eu. Dans ce qui s'est révélé être, jusqu'ici, le duel le plus déséquilibré de cette Coupe du monde, l'Espagne n'a fait aucun cadeau au Costa Rica, à Wellington, vendredi 21 juillet. À l’exception d'un pénalty raté par Jennifer Hermoso, alors que le score était déjà scellé, les coéquipières d'Aitana Bonmati ont réglé les affaires courantes en six minutes. D'abord par un but contre son camp de Valeria del Campo (21e), puis par Aitana Bonmati (23e) justement, et enfin par Esther Gonzalez Rodriguez (27e). De quoi débuter la compétition de la meilleure des manières.

Au contraire de la Coupe du monde 2015, où les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (1-1), l'Espagne a cette fois-ci pris le dessus dans les grandes largeurs. Au-delà du score qui ne laisse place au doute, les chiffres du match donnent le tournis. Non contente de priver ses adversaires du ballon (77% de possession de balle), la Roja a surtout frappé au but à 45 reprises contre un seul tir pour les Ticas.