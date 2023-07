Coupe du monde 2023 : Melchie Dumornay, la pépite exilée d'Haïti, promise aux sommets du football

La sélection féminine haïtienne dispute samedi face à l’Angleterre, le premier match de Coupe du monde de son histoire avec dans ses rangs la nouvelle star du ballon rond Melchie Dumornay. Portrait.

Deux buts pour un exploit historique. Le 22 février dernier, Melchie Dumornay laisse éclater sa joie. En inscrivant un doublé face au Chili en finale du tournoi de barrages (victoire 2-1), la pépite de 19 ans vient d’offrir à Haïti son billet pour la Coupe du monde, la deuxième de l’histoire de l’île après celle disputée par les hommes en 1974. Un exploit historique pour cette petite nation, 53e au classement FIFA, qui tentera de remporter sa première victoire en phase finale d’un Mondial de football, samedi 22 juillet, face à l’Angleterre.

Une histoire qui commence à Mirebalais, au centre de l’île, où "Corventina" (son surnom hérité de son grand frère Max "Corventon") fait ses premiers pas balle au pied dès ses 5 ans. "J’ai débuté dans mon quartier. Je jouais au foot pieds nus, pas avec des filles, car j’ai grandi avec des garçons", raconte-t-elle au Parisien .

Repérée à seulement une dizaine d’années, elle intègre très vite le Camp Nou, à quelques kilomètres de Port-au-Prince. Formée dans ce centre pour les jeunes talents du football inauguré en 2012 et à l’origine de la réussite de la génération actuelle, Melchie Dumornay est surclassée dans chaque équipe jeune et joue parfois avec les garçons.

Le Stade de Reims comme tremplin

À peine sa majorité obtenue en 2021, c’est au Stade de Reims, que du haut de ses 1,57 m, elle pose ses valises pour lancer sa carrière professionnelle. "On l’a repéré en 2018 à la Coupe du monde U20 en Bretagne, se rappelle la coach rémoise Amandine Miquel. On était en préparation et sur notre temps libre, on est allé voir le match Allemagne-Haïti par hasard. Elle avait été surclassée et alors qu’elle avait 15 ans, elle arrivait à tenir athlétiquement les Allemandes."

"Je ne vois pas un poste où elle ne peut pas jouer. Avec sa vitesse et sa puissance, elle peut jouer défenseure et même dans les buts parce qu’elle a une énorme détente" Amandine Miquel, entraîneure du Stade de Reims à Franceinfo: sport

Suivie par tous les grands clubs d’Europe, elle rejoint la France où beaucoup de joueuses haïtiennes évoluent. En Champagne, elle retrouve sa compatriote et colocataire Kethna Louis qui l’aide à s'acclimater à la France.

En 2020, Melchie Dumornay s'entraîne au centre de formation à Croix-des-Bouquets. (PIERRE MICHEL JEAN / AFP)

Dans la ville des Sacres, la reine de la sélection haïtienne a conquis la D1 Arkema avec 23 buts marqués en 39 matchs. Élue révélation de la saison en D1, la milieu de terrain de 1,57 m, impressionne autant par ses qualités techniques que physiques.

Une star locale contrainte à l’exil forcé

Avec son sourire jovial, la jeune talent est une célébrité dans cette île passionnée de football qui suit avec attention l’évolution de sa star locale. Alors que sa coéquipière Kethna Louis, moins médiatisée, peut rentrer chez elle, la notoriété de Melchie Dumornay l’empêche de revenir depuis deux ans, dans un pays gangréné par la violence. Depuis janvier, 1 000 personnes y ont été kidnappées et 2 000 ont été tuées dans des échanges de tirs entre gangs armés selon les Nations Unies .

"Comme toute personne célèbre, elle pourrait devenir une cible des kidnappeurs, complète Jean-Marie Theodat, maître de conférences à la Sorbonne, spécialiste des questions relatives à Haïti. On peut aussi y voir un signe politique de désaveu du gouvernement en place, qui est illégitime. Si elle rentrait maintenant, le gouvernement pourrait tirer avantage de sa présence et c’est ce qu’elle refuse."

"C’est vraiment dur de ne pas pouvoir retourner facilement dans son pays. Après cette qualification (pour la Coupe du Monde), tous les Haïtiens voulaient qu’on rentre pour célébrer et faire des photos. J’espère de tout cœur y retourner rapidement." Melchie Dumornay, milieu de terrain de l'équipe d'Haïti au Parisien

Si elle ne sait toujours quand elle pourra faire un retour triomphal à Haïti, la jeune pépite poursuivra son aventure sportive, la Coupe du monde finie, à Lyon l’année prochaine, avec l'objectif de tout gagner. Même le Ballon d’Or ? "Sans aucun problème, je ne vois pas comment c’est possible qu’elle n’ait pas de Ballon d’or, assure Amandine Miquel. C’est une joueuse qui est largement au-dessus des autres."