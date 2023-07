Coupe du monde de football : l'Espagne et la Suisse déroulent, le Canada déraille… Ce qu'il faut retenir de la journée de vendredi

SI l'Espagne a brillé pour son premier match dans ce Mondial féminin vendredi, les championnes olympiques canadiennes ont été plus à la peine.

Les prétendantes à la victoire finale n'ont décidément pas la vie facile dans ces deux premiers jours de la Coupe du monde. Après la défaite surprise de la Norvège contre la Nouvelle-Zélande et la victoire étriquée de l'Australie contre l'Irlande jeudi, le Canada a laissé filer des points qui pourraient s'avérer précieux, vendredi 21 juillet, à l'occasion de son premier match dans la compétition. Pas de problème en revanche pour la Suisse et moins encore pour l'Espagne, particulièrement séduisante.

L'Espagne hors catégorie pour le Costa Rica

La Roja en impose. La sélection espagnole n'a fait qu'une bouchée du Costa Rica (3-0) pour le dernier match du jour, et a livré la prestation collective la plus aboutie de ces deux premiers jours de Mondial. Les modestes Costaricaines, présentes pour la deuxième fois à ce niveau, ont bien tenté de défendre très bas pour verrouiller l'accès à leur but. Mais l'Espagne a fait parler sa force de frappe offensive (45 frappes) et le talent de joueuses comme Aitana Bonmati ou Salma Paralluelo, étincelantes. L'affaire était pliée en six minutes chrono avec trois buts entre la 21e et la 27e minute de jeu.

Le score aurait pu être bien plus lourd sans une grande prestation de la gardienne Daniela Solera dans le but du Costa Rica. L'Espagne lance idéalement le groupe C avant le match Zambie - Japon samedi, à suivre sur France 3 et France.tv.

Débuts réussis pour la Suisse

Dans un match similaire, la Suisse a elle aussi fait respecter la logique. Contre une équipe des Philippines qui a surtout cherché à ne pas concéder trop de buts, la Nati s'est imposée 2-0. Mise en échec pendant les 45 premières minutes malgré de nombreuses opportunités, la sélection helvétique a forcé la décision avec l'aide du VAR et un penalty converti par la joueuse du PSG, Ramona Bachmann. Seraina Piubel a concrétisé la domination suisse et mis les siennes à l'abri en deuxième période (64e). Avec la victoire inattendue de la Nouvelle-Zélande sur la Norvège jeudi, les Suissesses n'ont pas manqué l'occasion de recoller en tête du groupe A dans la course aux huitièmes de finale.

Le champion olympique canadien frustré

Le Canada a raté pareille occasion. Championnes olympiques en titre après leur sacre à Tokyo, les Canadiennes n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre le Nigeria (0-0) à Melbourne. Si elles n'ont quasiment jamais été mises en danger, elles n'ont guère été plus convaincantes devant le but adverse. Et Christine Sinclair, meilleure buteuse de l'histoire en sélection nationale, a manqué la possibilité de signer une 191e réalisation, en voyant son penalty repoussé par la gardienne des Super Falcons et du Paris FC, Chiamaka Nnadozie.

Team Canada a grillé un joker en vue des deux premières places qualificatives pour les huitièmes de finale, après la victoire de l'Australie contre l'Irlande (1-0) jeudi. Les championnes olympiques pourraient devoir assurer leur qualification lors d'une "finale" au troisième match de groupe contre les Australiennes, qui devraient récupérer leur leader Sam Kerr pour cette rencontre.