DIRECT. Coupe du monde 2022 : grâce à son succès face au Danemark, l'Australie file en huitièmes de finale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: La France s'incline 1-0 contre la Tunisie : on débriefe le match avec Winny Claret, Théo Gicquel et Antoine Ballet dans "La prolongation". C'est maintenant sur la chaîne Twitch de franceinfo.







(FRANCEINFO / TWITCH)

: Vous êtes nombreux à m'écrire dans les commentaires en affirmant que la France n'a pas perdu face à la Tunisie, évoquant un match nul (1-1). Pourtant, les Bleus ont bien perdu. En effet, le but a été refusé. L'arbitre a invalidé le but de l'égalisation inscrit par Griezmann, finalement hors-jeu.

: Il est un peu plus de 18 heures, voici un nouveau point sur les titres :





• La Première ministre Elisabeth Borne a déclenché pour la septième fois l'article 49.3 depuis mi-octobre, sur l'ensemble du projet de budget de la Sécu.



• L'année 2022 est "la plus chaude" jamais mesurée en France depuis le début des relevés en 1900, a annoncé Météo France.



• La justice a autorisé Mediapart à publier son enquête sur le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau.



Seulement 4 TGV et Intercités sur 10 sont prévus de vendredi à dimanche, en raison d'une grève des contrôleurs de trains.



• Le match des Bleus contre la Tunisie prend fin à l'instant, après un but refusé par le VAR, et se solde par une défaite de l'équipe de France (1-0). Les Bleus finissent premiers de leur groupe.

: Il me semble que l'arbitre a jugé qu'Antoine Griezmann était hors-jeu au départ de l'action.

: Du coup pourquoi le but est il refusé ?

: Malgré sa victoire contre les Bleus, la Tunisie est éliminée. C'est l'Australie, qui a battu le Danemark (1-0), qui se qualifie pour les huitièmes de finale.

: La réalisation de TF1, qui a envoyé la pub alors que le match n'est pas fini, vous fait beaucoup réagir dans les commentaires.

: La France s'incline face à la Tunisie (0-1) au terme d'un match très brouillon, mais assure l'essentiel. Les Bleus sont premiers du groupe et connaîtront leur adversaire en huitièmes de finale dans la soirée.

: Et pendant ce temps-là, TF1 a rendu l'antenne depuis plusieurs minutes. C'est assez dingue.

: Scénario improbable à Al-Rayyan. Griezmann a égalisé dans les derniers instants, mais son but a finalement été refusé par le VAR au bout de longues minutes.

: Un homme a pénétré sur le terrain lors de France-Tunisie, rapporte notre envoyé spécial au Qatar. Il portait un drapeau de la Palestine, et a été évacué.

: La France pousse. Kolo Muani vient de décocher une frappe qui est passée juste à côté, quelques minutes après un festival de Kylian Mbappé, dont l'entrée, comme celle de Griezmann, fait du bien aux Bleus. On entre dans le temps additionnel, il reste sept minutes.

: La Coupe du monde est une compétition dont les Libanais sont privés. Incapable de débloquer les cinq millions de dollars demandés par la chaîne beIN Sports pour qu'elle cède à la télévision publique les droits de retransmission, le gouvernement a ainsi privé de football une grande partie de sa population.

: C'est mieux depuis quelques minutes. Disasi de la tête il y a quelques minutes puis Ousmane Dembélé, qui vient d'entrer en jeu, se sont procurés deux occasions intéressantes. Il reste sept minutes dans le temps additionnel.

: Antoine Griezmann vient de rentrer en jeu. La France va tenter d'égaliser, mais qu'est-ce que c'est poussif pour l'instant...

: Didier Deschamps vient d'effectuer trois changements. William Saliba, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé ont remplacé Raphaël Varane, Kingsley Coman et Jordan Veretout. Il reste 25 minutes dans le temps réglementaire. Dans l'autre match, l'Australie vient d'ouvrir le score et mène 1-0 face au Danemark.

: Oh l'ouverture du score de la Tunisie. Youssouf Fofana perd une balle au milieu de terrain, Wahbi Khazri en profite et file au but. Sa frappe trompe Mandanda. La Tunisie mène 1-0 et est pour l'instant qualifiée, puisqu'il y a toujours 0-0 entre l'Australie et le Danemark.

: Bonjour et merci pour votre travail. Juste une question : l'esprit du jeu ou l'esprit sportif ne voudrait-il pas que la France joue ce match comme les deux premiers : avec ses meilleurs joueurs et pour gagner, ce serait respecter l'adversaire. Bonne fin de journée

: Le match reprend à Al-Rayyan, et la Tunisie vient de se créer une première situation. Khazri a été taclé dans la surface par Tchouaméni. Les Tunisiens ont demandé un penalty, l'arbitre n'a pas bronché.



: Bonjour Je partage totalement votre analyse. La France ne joue pas grand chose, et Didier Deschamps se contentera du nul, sans blessé si possible. Le reste importe peu. Attention à la deuxième mi-temps, où Mbappé, Griezmann et Giroud pourraient rentrer et changer le cours du match.

: il faut quand même extrêmement minorer la signification de ce match, avec une composition où peu de joueurs jouent à leur poste et ont joué ensemble...Deschamps joue clairement le nul en économisant les troupes !

: Mi-temps à Al-Rayyan (0-0). On assiste pour l'instant à très petit match des Bleus, qui souffrent face à la Tunisie. A noter que la Marseillaise a été sifflée, et que les Français sont hués lors de leurs prises de balles, ce qui s'explique par la présence en masse de supporters tunisiens. C'est aussi la mi-temps entre l'Australie et le Danemark (0-0).

: Ce n'est pas le match du siècle pour l'instant, il faut le reconnaître. Les Bleus souffrent énormément et la Tunisie vient à l'instant de se créer deux grosses occasions. Camavinga a été vigilant sur un centre au deuxième poteau et Mandanda vient de repousser une frappe de Khazri. 0-0, on joue la 35e. Même score entre l'Australie et le Danemark.

: Bonjour.Vous êtes dur @Doume04. Didier Deschamps, en plus d'être privé de nombreux joueurs sur blessure (Benzema, Pogba, Kanté, Nkunku, Kimpembe, Maignan...), aligne une équipe bis. Et puis, il y a quand même quelques joueurs de qualité qui jouent dans des clubs de premier rang (Tchouaméni, Coman, Varane, Konaté).

: la France est elle si pauvre en joueurs de qualité pour aligner une équipe de 2eme division incapable d’enchaîner 3 passes. Le football n’y gagne pas. Merci Deschamps

: Enfin. La France vient de se procurer sa première occasion après 25 minutes, mais Kingsley Coman a complètement manqué sa frappe.

: La France voit enfin le jour. Après un premier quart d'heure poussif, où les joueurs de Didier Deschamps ont beaucoup subi, les Bleus commencent à sortir de leurs 30 mètres. Ils viennent d'obtenir deux corners de suite. 0-0, on joue la 17e.

: Quelques "dizaines de personnes" s'en sont prises dimanche soir à du mobilier urbain et aux forces de l'ordre, selon la police de la capitale belge.

: Walid Regragui déplore les violences commises à Bruxelles après la victoire de son équipe contre la Belgique au Mondial-2022. "Je n'aime pas ce qui s'est passé", affirme le sélectionneur de l'équipe du Maroc.



(FADEL SENNA / AFP)

: Oh la frayeur pour les Bleus. La Tunisie pensait avoir ouvert le score sur coup franc, mais l'arbitre a signalé un hors-jeu. 0-0, on joue la 9e.

: Allez, les joueurs sont dans le tunnel. Voici les enjeux : la France, qui aligne une équipe très remaniée, est première de son groupe, et déjà qualifiée pour les huitièmes. A moins d'une catastrophe (la France qui perd pendant que l'Australie bat le Danemark et remonte sa différence de buts), les Bleus seront premiers du groupe. Pour se qualifier, la Tunisie doit gagner, et ensuite espérer un nul entre le Danemark et l'Australie (ou une victoire du Danemark, mais avec une différence de buts finale moins favorable pour les Danois).

: Bonjour @Matou06. France-Tunisie sera à suivre dans le direct de franceinfo sport. Pour Danemark-Australie, il faut cliquer juste ici.

: Bonjour Paolo, quels sont les liens pour les 2 matchs sur FranceInfoSports ?

: France-Tunisie, c'est dans 25 minutes. Je suivrai et commenterai avec vous ce match (je prends toutes les questions pertinentes), pendant que ma collègue Rachel Rodrigues gardera un œil sur le reste de l'actualité.

: La Tunisie peut-elle créer la surprise aujourd'hui ?

: Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont sur le banc, comme le capitaine Hugo Lloris. Voici la compo : Mandanda - Disasi, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Fofana, Tchouaméni, Veretout - Coman, Kolo Muani, Guendouzi.

: La composition de la France, qui affronte la Tunisie à 16 heures, est tombée. Et Didier Deschamps a laissé repos presque tous ses titulaires. Il a ainsi effectué neuf changements pour ce match, dont l'enjeu est relatif (il faudrait une catastrophe pour que les Bleus ne finissent pas premiers du groupe).

: Entre 2014 et 2020, 414 personnes ont trouvé la mort dans des "accidents liés au travail au Qatar, tous secteurs et nationalités confondus", annoncent les organisateurs de la Coupe du monde 2022, dont la tenue est entourée de nombreuses aberrations. Des chiffres qui sont bien différents du bilan de 6 500 morts avancé par l'enquête du quotidien britannique The Guardian.







(GIUSEPPE CACACE / AFP)

: Il est 14 heures et des poussières, voici un nouveau point sur l'actualité :



#SNCF Seulement 4 TGV et Intercités sur 10 sont prévus de vendredi à dimanche, en raison d'une grève des contrôleurs de trains.





L'épidémie de grippe est déclarée en Bretagne et en Normandie, a annoncé l'agence Santé publique France dans un bilan de la semaine écoulée.



#VIOLENCES_SEXUELLES Les plaintes pour des violences sexuelles hors de la famille sont en hausse de 24% en 2021 par rapport à l'année précédente, selon le ministère de l'Intérieur.



• H-2 avant le match des Bleus contre la Tunisie. La France va tenter à 16 heures de confirmer sa première place dans le groupe D. Suivez la rencontre dans notre direct.

: France-Tunisie, H-2. Avant le match des Bleus, les collègues de franceinfo sport vous présentent leur adversaire. Les Aigles de Carthage, actuellement derniers de la poule, sont nombreux à être passés par la Ligue 1.







(ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY / AFP)

: Entre 2014 et 2020, 414 personnes ont trouvé la mort dans des "accidents liés au travail au Qatar, tous secteurs et nationalités confondus", annoncent les organisateurs du Mondial, précisant des propos du secrétaire général du comité d'organisation qatarien. Ce dernier avait évoqué hier une estimation allant de "400 à 500" personnes, ajoutant qu'"un décès est déjà trop".

: Entré en jeu contre l'Australie et le Danemark, Marcus Thuram pourrait débuter la rencontre face à la Tunisie. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach s'avance avec l'objectif de prouver qu'il peut être une alternative crédible à Olivier Giroud à un poste qu'il apprivoise encore.







(JEAN CATUFFE / JEAN CATUFFE)

: "Mon bagage à l'international ou en France me permet d'arriver sereinement", confie à Radio France Stéphanie Frappart, première femme arbitre qui officiera dans un match de Coupe du monde masculine. L'arbitre française a été désignée pour diriger la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica demain à Doha. "J'ai déjà vécu la Coupe du monde féminine, qui est aussi une grande compétition, donc on sait à quoi s'attendre sur ces grosses compétitions", explique-t-elle.







(PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

: A 9 heures, voici les titres de l'actualité :



• La consommation des ménages en France chute de 2,8% sur un mois, soit son plus fort recul depuis avril 2021, annonce l'Insee. Par ailleurs, les prix à la consommation progressent de 6,2% en France entre novembre 2021 et novembre 2022.



• Emmanuel Macron est arrivé aux Etats-Unis. Il y entame une visite d'Etat de trois jours, qui devrait sceller la réconciliation franco-américaine après une grave crise diplomatique entre les deux proches alliés.





• "L'épidémie est en train de repartir", a mis en garde la Première ministre, Elisabeth Borne. Elle appelle à porter le masque dans les transports en commun.





• Risque-t-on des coupures d'électricité ? Suivez notre "météo" du réseau électrique et explorez nos conseils face à la crise énergétique. Aujourd'hui, comme pour les jours à venir, les voyants sont au vert.



• La France va tenter à 16 heures de confirmer sa première place dans le groupe D face à la Tunisie. Les Bleus connaîtront par ailleurs dans la soirée leur adversaire pour les huitièmes (Pologne, Argentine, Arabie saoudite ou Mexique).

: "J'en appelle aux footballeurs pour qu'ils puissent avoir un geste, parce qu'on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter ce niveau d'esclavagisme, on ne peut pas accepter une telle gabegie dans un régime aussi autoritaire..."



Invitée de franceinfo, Clémentine Autain invite les joueurs de l'équipe de France à réagir face aux aberrations de ce Mondial. "A un moment donné, c'est bien de prendre ses responsabilités."



: Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l'équipe de France affronte aujourd'hui la Tunisie, à 16 heures, pour valider la première place de son groupe. On vous livre trois choses à savoir sur le dernier adversaire des Bleus.









(ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY / AFP)