Coupe du monde 2022 : les Bleus affronteront la Pologne en huitièmes de finale, l'Argentine défiera l'Australie

L'Argentine s'est imposée 2-1 face à la Pologne, qui termine deuxième du groupe C d'un rien devant le Mexique, et affrontera les Bleus en huitièmes de finale.

Un but dans le temps additionnel, ce n'est jamais anodin. Et c'est ce qui a sauvé la Pologne dans cette Coupe du monde 2022. Battus par l'Argentine (2-0), sur des réalisations de Mac Allister et Alvarez, les Polonais ne doivent leur qualification en huitième de finale face à l'équipe de France qu'au but tardif de l'Arabie saoudite face au Mexique, qui leur assure une meilleure différence de buts. Sans cette réalisation, les deux nations auraient été à égalité parfaite, et auraient été départagées au nombre de cartons reçus, ce qui penchait en faveur des Polonais. Finalement, alors que leur défaite face à l'Argentine était scellée depuis quelques secondes mercredi 30 novembre, les Aigles Blancs ont pu fêter le but saoudien comme s'ils l'avaient eux-mêmes inscrits.

Mais les Polonais ont tremblé jusqu'au bout, face à des Argentins qui avaient besoin d'une victoire pour s'assurer leur première place du groupe C, et ainsi éviter les Bleus au prochain tour. Ultra-dominatrice, l'Argentine a mis tous les ingrédients nécessaires pour garder son destin en main, face à une Pologne beaucoup trop attentiste pour espérer quoi que ce soit. Les Polonais pourront ériger une statue à l'effigie de leur gardien, Wojciech Szczesny, principal artisan de leur qualification miraculeuse. De leur côté, les Argentins affronteront l'Australie.