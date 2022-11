Tunisie-France : sans Griezmann et sans Mbappé, les Bleus veulent assurer la première place du groupe D, suivez la rencontre avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL2022

: Allez, les joueurs son dans le tunnel. Voici les enjeux : la France, qui aligne une équipe très remaniée, est première de son groupe, et déjà qualifiée pour les huitièmes. A moins d'une catastrophe (la France qui perd pendant que l'Australie bat le Danemark et remonte sa différence de buts), les Bleus seront premiers du groupe. Pour se qualifier, la Tunisie doit gagner, et ensuite espérer un nul entre le Danemark et l'Australie (ou une victoire du Danemark, mais avec une différence de buts finale moins favorable pour les Danois).

: Bonjour @Matou06. France-Tunisie sera à suivre dans le direct de franceinfo sport. Pour Danemark-Australie, il faut cliquer juste ici.

: Bonjour Paolo, quels sont les liens pour les 2 matchs sur FranceInfoSports ?

: France-Tunisie, c'est dans 25 minutes. Je suivrai et commenterai avec vous ce match (je prends toutes les questions pertinentes), pendant que ma collègue Rachel Rodrigues gardera un œil sur le reste de l'actualité.

: La Tunisie peut-elle créer la surprise aujourd'hui ?

: Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont sur le banc, comme le capitaine Hugo Lloris. Voici la compo : Mandanda - Disasi, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Fofana, Tchouaméni, Veretout - Coman, Kolo Muani, Guendouzi.

: La composition de la France, qui affronte la Tunisie à 16 heures, est tombée. Et Didier Deschamps a laissé repos presque tous ses titulaires. Il a ainsi effectué neuf changements pour ce match, dont l'enjeu est relatif (il faudrait une catastrophe pour que les Bleus ne finissent pas premiers du groupe).

: Entre 2014 et 2020, 414 personnes ont trouvé la mort dans des "accidents liés au travail au Qatar, tous secteurs et nationalités confondus", annoncent les organisateurs de la Coupe du monde 2022, dont la tenue est entourée de nombreuses aberrations. Des chiffres qui sont bien différents du bilan de 6 500 morts avancé par l'enquête du quotidien britannique The Guardian.







(GIUSEPPE CACACE / AFP)

: Il est 14 heures et des poussières, voici un nouveau point sur l'actualité :



#SNCF Seulement 4 TGV et Intercités sur 10 sont prévus de vendredi à dimanche, en raison d'une grève des contrôleurs de trains.





L'épidémie de grippe est déclarée en Bretagne et en Normandie, a annoncé l'agence Santé publique France dans un bilan de la semaine écoulée.



#VIOLENCES_SEXUELLES Les plaintes pour des violences sexuelles hors de la famille sont en hausse de 24% en 2021 par rapport à l'année précédente, selon le ministère de l'Intérieur.



• H-2 avant le match des Bleus contre la Tunisie. La France va tenter à 16 heures de confirmer sa première place dans le groupe D. Suivez la rencontre dans notre direct.

: France-Tunisie, H-2. Avant le match des Bleus, les collègues de franceinfo sport vous présentent leur adversaire. Les Aigles de Carthage, actuellement derniers de la poule, sont nombreux à être passés par la Ligue 1.







(ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY / AFP)

: Entre 2014 et 2020, 414 personnes ont trouvé la mort dans des "accidents liés au travail au Qatar, tous secteurs et nationalités confondus", annoncent les organisateurs du Mondial, précisant des propos du secrétaire général du comité d'organisation qatarien. Ce dernier avait évoqué hier une estimation allant de "400 à 500" personnes, ajoutant qu'"un décès est déjà trop".

: Entré en jeu contre l'Australie et le Danemark, Marcus Thuram pourrait débuter la rencontre face à la Tunisie. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach s'avance avec l'objectif de prouver qu'il peut être une alternative crédible à Olivier Giroud à un poste qu'il apprivoise encore.







(JEAN CATUFFE / JEAN CATUFFE)

: "Mon bagage à l'international ou en France me permet d'arriver sereinement", confie à Radio France Stéphanie Frappart, première femme arbitre qui officiera dans un match de Coupe du monde masculine. L'arbitre française a été désignée pour diriger la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica demain à Doha. "J'ai déjà vécu la Coupe du monde féminine, qui est aussi une grande compétition, donc on sait à quoi s'attendre sur ces grosses compétitions", explique-t-elle.







(PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

: A 9 heures, voici les titres de l'actualité :



• La consommation des ménages en France chute de 2,8% sur un mois, soit son plus fort recul depuis avril 2021, annonce l'Insee. Par ailleurs, les prix à la consommation progressent de 6,2% en France entre novembre 2021 et novembre 2022.



• Emmanuel Macron est arrivé aux Etats-Unis. Il y entame une visite d'Etat de trois jours, qui devrait sceller la réconciliation franco-américaine après une grave crise diplomatique entre les deux proches alliés.





• "L'épidémie est en train de repartir", a mis en garde la Première ministre, Elisabeth Borne. Elle appelle à porter le masque dans les transports en commun.





• Risque-t-on des coupures d'électricité ? Suivez notre "météo" du réseau électrique et explorez nos conseils face à la crise énergétique. Aujourd'hui, comme pour les jours à venir, les voyants sont au vert.



• La France va tenter à 16 heures de confirmer sa première place dans le groupe D face à la Tunisie. Les Bleus connaîtront par ailleurs dans la soirée leur adversaire pour les huitièmes (Pologne, Argentine, Arabie saoudite ou Mexique).

: "J'en appelle aux footballeurs pour qu'ils puissent avoir un geste, parce qu'on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter ce niveau d'esclavagisme, on ne peut pas accepter une telle gabegie dans un régime aussi autoritaire..."



Invitée de franceinfo, Clémentine Autain invite les joueurs de l'équipe de France à réagir face aux aberrations de ce Mondial. "A un moment donné, c'est bien de prendre ses responsabilités."



: Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l'équipe de France affronte aujourd'hui la Tunisie, à 16 heures, pour valider la première place de son groupe. On vous livre trois choses à savoir sur le dernier adversaire des Bleus.









(ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY / AFP)



: "Ce n'est pas le match de demain qui changera quoi que ce soit. Il est important mais pas décisif pour nous." En conférence de presse, hier, Didier Deschamps a minimisé les attentes concernant le dernier match de phase de groupes des Bleus, face à la Tunisie. On vous explique pourquoi cette rencontre ne changera rien aux plans de Didier Deschamps pour la suite de la compétition.









(EVRIM AYDIN / AFP)



: Etape décisive dans cette première partie de la Coupe du monde. La troisième journée de la phase de poules se poursuit, avec quatre matchs au programme aujourd'hui et trois billets à composter pour les huitièmes de finale. Si l'équipe de France devrait aligner une équipe remaniée contre la Tunisie, tout reste ouvert dans le groupe C, avec notamment un choc Pologne-Argentine. On vous détaille le programme.







(SEBASTIAN EL-SAQQA / AFP)

: Commençons tout de suite par un point sur l'actu :



• "L'épidémie est en train de repartir", a mis en garde la Première ministre, Elisabeth Borne, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Elle appelle à porter le masque dans les transports en commun.



• Emmanuel Macron est arrivé aux Etats-Unis. Il y entame une visite d'Etat de trois jours, qui devrait sceller la réconciliation franco-américaine après une grave crise diplomatique entre les deux proches alliés.





• Risque-t-on des coupures d’électricité ? Suivez notre "météo" du réseau électrique et explorez nos conseils face à la crise énergétique. Aujourd'hui, comme pour les jours à venir, les voyants sont au vert.



• L'Angleterre et les Etats-Unis se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finales. La France va tenter à 16 heures de confirmer sa première place dans le groupe D face à la Tunisie et connaîtra dans la soirée son adversaire pour les huitièmes (Pologne, Argentine, Arabie saoudite ou Mexique).