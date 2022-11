Coupe du monde 2022 : l'Australie vient à bout du Danemark et se qualifie en huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire

Les Socceroos ont battu les Danois (1-0), mercredi, grâce à un but de Mathew Leckie.

Les Socceroos en patrons. L'Australie a validé sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, mercredi 30 novembre, après son court succès face au Danemark (1-0). À Al Wakrah, le but signé Mathew Leckie (60e), au terme d'une belle action collective, a suffi à faire le bonheur des hommes de Graham Arnold. Grâce à ce court succès face aux Danois, les Australiens prennent la deuxième place du groupe D (6 points), devant la Tunisie (4 points), dont la victoire face à l'équipe de France (1-0), n'aura finalement servi à rien.

Les Socceroos affronteront en huitièmes de finale le premier du groupe C, samedi 3 décembre, et connaîtront leur futur adversaire dans la soirée, à l'issue de Pologne-Argentine et d'Arabie saoudite-Mexique. Cette qualification en huitièmes de finale est historique pour l'Australie, qui n'avait accompli cette performance que lors du Mondial 2006 en Allemagne. Pour le Danemark, qui n'a pris qu'un point en trois matchs, cette Coupe du monde au Qatar est un véritable échec, un peu plus de deux ans après sa demi-finale d'Euro.