DIRECT. Coupe du monde 2022 : "Ce seront des matchs de foot mais aussi des combats", déclare le défenseur Lucas Hernandez

: "Je connais parfaitement mes coéquipiers. Je suis très adapté à cette équipe et très content d'être ici", déclare Lucas Hernandez. "On a une très bonne équipe et les automatismes sont toujours là."

: Au cours de cette conférence de presse, Adrien Rabiot s'est exprimé au sujet de Karim Benzema, qui n'a participé à aucun entraînement collectif depuis les retrouvailles des Bleus, lundi à Clairefontaine. "C'est clair que c'est mieux quand on a du rythme, a déclaré Adrien Rabiot. Mais Karim est un cas à part. C'est un attaquant aussi, c'est moins handicapant pour un attaquant."

: "Tout le monde est conscient de cette importance du premier match face à l'Australie", poursuit Lucas Hernandez pendant cette conférence de presse. "On sait que le Danemark, ce ne sera pas un match facile et on va finir avec la Tunisie. Ce seront trois matchs très compliqués."

: A quelques jours du premier match des Bleus au Mondial de football au Qatar, "tout le monde à faim, tout le monde a envie de débuter cette compétition", déclare en conférence de presse Lucas Hernandez. "Ce sera des matchs de foot mais aussi des combats. Il va falloir des soldats, être rigoureux, tout donner."

: Si l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale, "on ira sans hésitation" au Qatar, assure sur BFMTV la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

: "On a besoin de préserver l'équipe de France des polémiques, de la laisser se concentrer sur le jeu", déclare sur BFMTV Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, à quelques jours du début du Mondial de football au Qatar.

: Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas de ticket à remplir dans votre magasin Intermarché pour gagner des places pour la Coupe du monde au Qatar. Fini aussi le jeu-concours interne chez EDF. C'est ainsi : avec un pays organisateur ensablé jusqu'au cou sur le sujet des droits humains et la question environnementale, tous les sponsors officiels de l'Equipe de France ont choisi de la jouer discret cette fois. Crédit Agricole, Orange... Tout le monde "a la trouille du scandale". Notre enquête avec Pierre Godon :







