Coupe du monde 2022 : les usines chinoises de Yiwu tournent à plein régime pour fabriquer les produits dérivés du Mondial

Porte-clés, tee-shirts, ou encore ballons, des dizaines de millions d’articles destinés aux fans de football du monde entier sont produits au marché de gros de Yiwu dans le sud de la Chine. Après une année 2021 très difficile en raison de la politique "zéro Covid", les fabricants comptent bien profiter de l’effet Coupe du monde.

Le Mondial de football représente, tous les quatre ans, une véritable aubaine pour le marché de gros de Yiwu, le temple des petites marchandises "made in china". Ici on fabrique de tout, essentiellement des articles à faible valeur ajoutée qui sont ensuite exportés et vendus dans le monde entier. Depuis le mois d’avril des dizaines d’usines tournent à plein régime pour fabriquer plus de 70% des produits dérivés de la Coupe du monde de football au Qatar. À titre d’exemple, 100 000 ballons sont produits tous les 50 jours dans la plus grosse usine du secteur.

La plupart des marchandises a déjà été envoyé dans le monde entier, mais les sociétés qui exportent se préparent à reprendre une nouvelle série de production pour les phases finales du mondial. "Nous avons envoyé de grandes quantités de marchandises, indique Ye Temu, directeur de l’une des usines fabriquant des porte-clés. D’ici la fin de la Coupe du monde, on aura encore des commandes supplémentaires en fonction des équipes qui vont se qualifier. Nous avons prolongé les horaires de travail de nos ouvriers : tous les jours de six heures du matin à 20 heures."

"Grâce à la Coupe du monde nos ventes et nos volumes de production sont beaucoup plus élevés par rapport à 2021. Ça vient rattraper une année qui a été misérable." Ye Temu, directeur d'une usine de porte-clés à franceinfo

Une année misérable d'un point de vue économique en raison de la politique "zéro Covid" de la Chine, qui a pesé fortement sur l'activité des usines. Grâce à la Coupe du monde, le chiffre d’affaires pour les commerçants d’Yiwu sera finalement très confortable, estimé selon un chiffre des douanes à au moins 536 millions d’euros, rien que pour les articles de sport.