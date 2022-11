Coupe du monde 2022 : les supporters célèbrent la victoire de l'équipe de France face à l'Australie

Dans les bars français, la victoire de l'équipe de France de football face à l'Australie, mardi 22 novembre, dans le cadre de la Coupe du monde, a été célébrée.

Dans un bar de Rennes (Ille-et-Vilaine), les supporters français étaient en liesse après la victoire de l'équipe de France de football face à l'Australie dans le cadre de la Coupe du monde, dans la soirée du mardi 22 novembre. "On la vit bien la Coupe du monde là, ça fait plaisir", témoigne un supporter. "On est solide, on met les bons joueurs sur le terrain", ajoute un autre.



"On ne s'attendait pas à un tel jeu"

Dans un bar parisien, l'ambiance était un peu moins intense dans la soirée de mardi, mais les sourires étaient au rendez-vous ici aussi, pour ce match aux actions et au rythme très appréciés par les supporters. "On ne s'attendait pas à un tel jeu. L'équipe était renouvelée. En tout cas, je pense qu'ils vont passer le premier tour, c'est déjà ça, parce qu'avec toutes les blessures qu'il y a eu, ce n'était pas évident", estime Thierry Laromaniere, supporter.