Guerre en Ukraine : une collecte de vêtements chauds organisée dans l'Eure

Dans l'Eure, des bénévoles collectent en ce moment des vêtements chauds pour venir en aide aux Ukrainiens, alors que le pays est en partie privé de chauffage et que l'hiver est rude.

Au Neubourg (Eure), de nombreuses personnes ont décidé de passer à l'action en collectant des vêtements pour les envoyer aux Ukrainiens. "Je me sens concerné par la souffrance de ces gens qui sont nos voisins, qui sont européens. Ça pourrait être chez nous", explique Daniel Sibout, donateur. Hélène Leroy coordonne cette collecte. "Maintenant, on ne prend que les vêtements chauds, parce que l'hiver est là", explique-t-elle.



Une importante quantité de donations

Les contributeurs apportent des vêtements chauds, mais aussi des produits d'hygiène et de puériculture. Gilles Lechevallier, donateur et bénévole, aimerait apporter plus que des vêtements aux Ukrainiens. Il explique qu'une dame ukrainienne lui a dit que la population a notamment besoin de réchauds à gaz. Le nombre de cartons ne cesse de croître. Cette collecte a lieu deux fois par semaine. Bientôt, un camion quittera Le Neubourg pour se rendre en Ukraine.