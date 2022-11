Vous n’avez pas pu regarder le premier match des Bleus contre l'Australie ? Revivez les cinq buts de la rencontre, disputée mardi, décortiqués par notre consultant Eric Roy.

Entrée réussie, et convaincante. Après une entame de match cauchemardesque, marquée par un but précoce et la blessure de Lucas Hernandez, l'équipe de France a ensuite parfaitement réagi. Les Bleus se sont finalement imposés 4-1 contre l'Australie, mardi 22 novembre, pour leurs débuts dans la Coupe du monde 2022. Adrien Rabiot, Kylian Mbappé et enfin Olivier Giroud, auteur d'un doublé lui permettant d'égaler le record de buts en sélection, ont guidé la France vers une victoire ô combien importante. Notre consultant, Eric Roy, analyse en 3D les cinq buts de la soirée.

9e minute : Craig Goodwin, esseulé, surprend la France

Les Bleus sont cueillis à froid très rapidement. Sur une superbe transversale d'Harry Souttar vers la droite, Mathew Leckie est alerté. L'ailier australien, aux abords de la surface, crochète Lucas Hernandez avant d'ajuster un centre, dévié par Adrien Rabiot, pour son homologue à gauche, Craig Goodwin, étrangement libre de tout marquage. Ce dernier reprend directement et ne laisse aucune chance au capitaine tricolore, Hugo Lloris.

27e minute : Adrien Rabiot égalise après un centre de Theo Hernandez

Un frère peut en cacher un autre. Theo Hernandez, qui a dû prendre la place de son grand frère Lucas, sorti pour une grave blessure au genou droit, se montre très rapidement disponible et actif sur son côté gauche. Et ça paye à la suite d'un corner. Theo Hernandez hérite du ballon dans son couloir et délivre une merveille de centre qui trouve la tête puissante d'Adrien Rabiot. Le milieu de la Juventus inscrit son troisième but avec le maillot tricolore.

32e minute : Olivier Giroud donne l'avantage aux Bleus sur une offrande d'Adrien Rabiot

Le milieu tricolore est partout ! Profitant d'une mauvaise relance australienne, Adrien Rabiot se présente dans la surface en repiquant de la gauche vers le centre. Il peut tenter la frappe mais se montre altruiste. Un choix particulièrement judicieux puisque son caviar permet à Olivier Giroud, arrivé lancé plein axe, d'inscrire son 50e but avec l'équipe de France.

68e minute : Kylian Mbappé, de la tête, fait le break

De plus en plus dominateurs, les Bleus sont récompensés. Au milieu de deux défenseurs australiens, dont le géant Harry Souttar (1,98m), Kylian Mbappé se dégage du marquage, et s'élève pour reprendre de la tête un centre très précis d'Ousmane Dembélé, venu de la droite. La star du PSG porte son compteur à cinq réalisations en Coupe du monde, à 23 ans seulement.

71e minute : Olivier Giroud s'offre un doublé et rejoint Thierry Henry

Les hommes de Didier Deschamps se mettent définitivement à l'abri. Côté gauche, encore, Kylian Mbappé percute, déborde, puis centre juste avant d'entrer dans la surface. Son service est parfait et trouve un Olivier Giroud plus haut que toute la défense australienne. L'attaquant milanais signe un doublé et, surtout, devient le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en compagnie de Thierry Henry (avec 51 réalisations).